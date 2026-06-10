COPA DO MUNDO

Não entende nada de futebol? Este guia vai te ajudar a não passar vergonha na Copa do Mundo

De impedimento e VAR a posições como volante, meia e centroavante, confira as regras, funções e expressões mais usadas para acompanhar a Copa do Mundo de 2026 sem ficar perdido durante os jogos.

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:19

Copas do Mundo 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

A cada Copa do Mundo, milhões de brasileiros voltam a acompanhar o futebol e se deparam com uma série de termos que nem sempre são fáceis de entender. O que faz um volante? Qual a diferença entre atacante e centroavante? Quando o VAR pode interferir? Confira um guia prático para assistir aos jogos da Copa de 2026 sem ficar perdido.

Nem todo mundo acompanha futebol durante o ano inteiro, mas a Copa do Mundo tem o poder de transformar qualquer pessoa em torcedora por algumas semanas. Para quem quer entender melhor as partidas, as escalações e os comentários dos narradores, reunimos as explicações mais importantes sobre posições, regras e expressões do esporte.

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Quem faz o quê no time?

Goleiro: Defende o gol. Se ele falhar, normalmente sai gol.

Zagueiro: Protege o goleiro. É o cara que tenta impedir os atacantes adversários de chegarem ao gol.

Lateral: Joga pelos lados. Ajuda a defender e também a atacar.

Volante: É o "segurança" do time. Fica na frente dos zagueiros roubando bolas e protegendo a defesa. Quando o narrador fala "primeiro volante", geralmente é o mais marcador.

Meia: É o organizador. Recebe a bola e pensa o jogo. Normalmente é quem cria as melhores jogadas.

Ponta: Joga aberto pela esquerda ou direita. Suas funções são correr, driblar, cruzar, chutar. Exemplo atual: Vinícius Júnior costuma atuar como ponta.

Centroavante: É o goleador. Fica mais perto da área esperando oportunidades para finalizar. Exemplo: Erling Haaland.

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O que significa camisa 9, 10 e 5?

Não é obrigatório hoje, mas tradicionalmente:

* Camisa 1 = goleiro

* Camisa 5 = volante

* Camisa 9 = centroavante

* Camisa 10 = craque/criador

Por isso você ouve "ele é o camisa 10 do time".

Regras

O que é impedimento?

O impedimento é marcado quando um jogador recebe um passe estando à frente da linha defensiva adversária no momento em que a bola é lançada por um companheiro. Para que a jogada seja considerada legal, é necessário que haja pelo menos um jogador do time adversário (sem ser o goleiro) entre o atacante e a linha de fundo no instante do passe.

Imagine:

Defensor

Defensor

Atacante

Se o atacante estiver sozinho atrás da defesa quando recebe o passe, normalmente está impedido.

Resumo simples:

Você não pode ficar "esperando na banheira" perto do goleiro para receber a bola. Tem que ter um adversário na sua frente.

Banheira: Gíria para o jogador que permanece muito avançado esperando receber um passe perto do gol adversário. Muitas vezes a expressão aparece em discussões sobre impedimento.

Como saber rápido se foi impedimento?

Se você viu o atacante correr depois do passe, normalmente está legal.

Se ele já estava sozinho atrás da defesa antes do passe, provavelmente está impedido.

O que é VAR?

VAR = árbitro de vídeo.

Eles ficam assistindo às imagens.

Podem avisar o árbitro sobre:

* Gol irregular

* Pênalti

* Cartão vermelho

* Impedimento

Diferença entre árbitro e VAR

Árbitro:

* É aquele que está no campo, mais popularmente conhecido como juiz. Tem a decisão final e é auxiliado pelos bandeirinhas, aqueles que ficam correndo nas laterais com uma bandeira na mão.

VAR:

* Fica em uma sala isolada. Apenas recomenda revisão. Quem bate o martelo é o árbitro.

O que é pênalti?

Quando um jogador comete uma infração dentro da própria área. A cobrança é feita da marca do pênalti. Praticamente um duelo: Jogador x goleiro.

O que é escanteio?

A bola saiu pela linha de fundo após tocar num atleta do time que está tentando ajudar o goleiro a espantar os rivais. O ataque ganha uma cobrança do canto do campo.

O que é tiro de meta?

A bola saiu pela linha de fundo após tocar num jogador do time que tentav afazer o gol. A posse volta para o goleiro.

O que é acréscimo?

Tempo extra dado pelo árbitro. A quantidade de minutos aparece numa plaquinha levantada pelo quarto árbitro, um que fica do lado de fora auxiliando o trio de arbitragem, composto por um árbitro e dois bandeiras.

O tempo dado serve para compensar o tempo pausado em substituições, atendimentos médicos, comemorações longas, tempo olhando o vídeo recomendado pelo VAR.

Por isso você vê: * 45+4 ou * 90+7. 45 minutos é o tempo que dua cada tempo de jogo - ao todo, são dois. 90 é a soma dos dois tempos. Algumas emissoras exibem o primeiro tempo de 45 minutos e seguem a contagem iniciando o segundo tempo com 46, enquanto outras zeram o cronômetro e o segundo tempo começa no minuto 1.

O que é cartão amarelo?

Advertência. Dois amarelos para um mesmo atleta = expulsão.

O que é cartão vermelho?

Expulsão imediata. O jogador sai e não pode voltar. O time fica com um atleta a menos.

O que significa 4-3-3?

É a formação tática.

Exemplo:

* 4 defensores

* 3 meio-campistas

* 3 atacantes

Você vai ouvir muito isso na Copa.

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Como identificar um time ofensivo?

Muitos jogadores atacando.

Posse de bola alta.

Linhas avançadas.

Como identificar um time defensivo?

Jogadores atrás da linha da bola.

Pouca posse.

Muitos contra-ataques.

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Expressões que você ouvirá na Copa

Hat-trick: Três gols do mesmo jogador.

Assistência: Passe para gol.

Artilheiro: Jogador com mais gols.

Goleada: Vitória por ampla diferença de gols.

Contra-ataque: Ataque rápido logo após recuperar a bola.

Virada: Quando um time estava perdendo e passa a vencer.

Gol contra: Quando um jogador marca no próprio gol.



Reserva: Começa no banco. Pode entrar no jogo ou não.

Banco de reservas: Local onde ficam os jogadores que não começaram a partida.

Titular: Começa jogando.

Prorrogação: Dois tempos extras de 15 minutos em jogos eliminatórios.

Disputa de pênaltis: Série de cobranças quando o empate continua após a prorrogação.

Cera: É quando um jogador tenta fazer o tempo passar para beneficiar sua equipe, geralmente quando está vencendo. Geralmente eles demoram de iniciar a jogada ou fingem lesões.

Chapéu: Drible em que o jogador levanta a bola por cima do adversário e a recupera do outro lado. É considerado um dos lances mais bonitos do futebol.

Caneta: Acontece quando a bola passa entre as pernas do adversário.

Drible: Movimento usado para superar um marcador sem perder a posse da bola.

Cruzamento: Passe feito, geralmente pelas laterais, para a área adversária. Muitos gols de cabeça surgem após cruzamentos.

Cabeceio: Quando o jogador finaliza ou passa a bola usando a cabeça.

Contra-ataque: Ataque rápido realizado logo após recuperar a posse de bola. É uma das armas mais comuns em Copas do Mundo.

Rebote: Quando o goleiro ou a trave impede o gol e a bola sobra para outro jogador.

Bola parada: Jogadas que acontecem com a bola parada pelo árbitro (faltas, escanteio, pênalti).

Falta: Infração cometida contra alguém do time rival.

Linha de defesa: Conjunto de defensores posicionados para marcar os atacantes adversários.

Marcação individual: Quando um jogador acompanha quase exclusivamente um adversário específico.

Marcação por zona: Quando cada jogador protege uma área do campo em vez de seguir um adversário.

Pressão alta: Estratégia em que o time tenta recuperar a bola ainda no campo do adversário.

Posse de bola: Percentual de tempo que cada equipe permanece com a bola durante a partida.





Titular

Jogador escalado para iniciar o jogo.

Cartola: Termo usado para dirigentes e administradores de clubes e federações.

Craque: Jogador de destaque técnico acima da média.

Camisa 10: Expressão usada para identificar o principal criador de jogadas de uma equipe, em referência à tradicional numeração do futebol. O 'camisa 10' do time pode estar usando outro número na camisa.

Catimba: Conjunto de atitudes para irritar o adversário ou quebrar o ritmo do jogo. Pode incluir discussões, reclamações e demora em reposições de bola.

Fominha ou delegado: Jogador que prefere finalizar sozinho em vez de passar para um companheiro melhor posicionado.