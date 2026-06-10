Não entende nada de futebol? Este guia vai te ajudar a não passar vergonha na Copa do Mundo

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:19
A cada Copa do Mundo, milhões de brasileiros voltam a acompanhar o futebol e se deparam com uma série de termos que nem sempre são fáceis de entender. O que faz um volante? Qual a diferença entre atacante e centroavante? Quando o VAR pode interferir? Confira um guia prático para assistir aos jogos da Copa de 2026 sem ficar perdido.
Nem todo mundo acompanha futebol durante o ano inteiro, mas a Copa do Mundo tem o poder de transformar qualquer pessoa em torcedora por algumas semanas. Para quem quer entender melhor as partidas, as escalações e os comentários dos narradores, reunimos as explicações mais importantes sobre posições, regras e expressões do esporte.
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Goleiro: Defende o gol. Se ele falhar, normalmente sai gol.
Zagueiro: Protege o goleiro. É o cara que tenta impedir os atacantes adversários de chegarem ao gol.
Lateral: Joga pelos lados. Ajuda a defender e também a atacar.
Volante: É o "segurança" do time. Fica na frente dos zagueiros roubando bolas e protegendo a defesa. Quando o narrador fala "primeiro volante", geralmente é o mais marcador.
Meia: É o organizador. Recebe a bola e pensa o jogo. Normalmente é quem cria as melhores jogadas.
Ponta: Joga aberto pela esquerda ou direita. Suas funções são correr, driblar, cruzar, chutar. Exemplo atual: Vinícius Júnior costuma atuar como ponta.
Centroavante: É o goleador. Fica mais perto da área esperando oportunidades para finalizar. Exemplo: Erling Haaland.
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O que significa camisa 9, 10 e 5?
Não é obrigatório hoje, mas tradicionalmente:
* Camisa 1 = goleiro
* Camisa 5 = volante
* Camisa 9 = centroavante
* Camisa 10 = craque/criador
Por isso você ouve "ele é o camisa 10 do time".
O que é impedimento?
O impedimento é marcado quando um jogador recebe um passe estando à frente da linha defensiva adversária no momento em que a bola é lançada por um companheiro. Para que a jogada seja considerada legal, é necessário que haja pelo menos um jogador do time adversário (sem ser o goleiro) entre o atacante e a linha de fundo no instante do passe.
Imagine:
Defensor
Defensor
Atacante
Se o atacante estiver sozinho atrás da defesa quando recebe o passe, normalmente está impedido.
Resumo simples:
Você não pode ficar "esperando na banheira" perto do goleiro para receber a bola. Tem que ter um adversário na sua frente.
Banheira: Gíria para o jogador que permanece muito avançado esperando receber um passe perto do gol adversário. Muitas vezes a expressão aparece em discussões sobre impedimento.
Como saber rápido se foi impedimento?
Se você viu o atacante correr depois do passe, normalmente está legal.
Se ele já estava sozinho atrás da defesa antes do passe, provavelmente está impedido.
O que é VAR?
VAR = árbitro de vídeo.
Eles ficam assistindo às imagens.
Podem avisar o árbitro sobre:
* Gol irregular
* Pênalti
* Cartão vermelho
* Impedimento
Diferença entre árbitro e VAR
Árbitro:
* É aquele que está no campo, mais popularmente conhecido como juiz. Tem a decisão final e é auxiliado pelos bandeirinhas, aqueles que ficam correndo nas laterais com uma bandeira na mão.
VAR:
* Fica em uma sala isolada. Apenas recomenda revisão. Quem bate o martelo é o árbitro.
O que é pênalti?
Quando um jogador comete uma infração dentro da própria área. A cobrança é feita da marca do pênalti. Praticamente um duelo: Jogador x goleiro.
O que é escanteio?
A bola saiu pela linha de fundo após tocar num atleta do time que está tentando ajudar o goleiro a espantar os rivais. O ataque ganha uma cobrança do canto do campo.
O que é tiro de meta?
A bola saiu pela linha de fundo após tocar num jogador do time que tentav afazer o gol. A posse volta para o goleiro.
O que é acréscimo?
Tempo extra dado pelo árbitro. A quantidade de minutos aparece numa plaquinha levantada pelo quarto árbitro, um que fica do lado de fora auxiliando o trio de arbitragem, composto por um árbitro e dois bandeiras.
O tempo dado serve para compensar o tempo pausado em substituições, atendimentos médicos, comemorações longas, tempo olhando o vídeo recomendado pelo VAR.
Por isso você vê: * 45+4 ou * 90+7. 45 minutos é o tempo que dua cada tempo de jogo - ao todo, são dois. 90 é a soma dos dois tempos. Algumas emissoras exibem o primeiro tempo de 45 minutos e seguem a contagem iniciando o segundo tempo com 46, enquanto outras zeram o cronômetro e o segundo tempo começa no minuto 1.
O que é cartão amarelo?
Advertência. Dois amarelos para um mesmo atleta = expulsão.
O que é cartão vermelho?
Expulsão imediata. O jogador sai e não pode voltar. O time fica com um atleta a menos.
O que significa 4-3-3?
É a formação tática.
Exemplo:
* 4 defensores
* 3 meio-campistas
* 3 atacantes
Você vai ouvir muito isso na Copa.
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Como identificar um time ofensivo?
Muitos jogadores atacando.
Posse de bola alta.
Linhas avançadas.
Como identificar um time defensivo?
Jogadores atrás da linha da bola.
Pouca posse.
Muitos contra-ataques.
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Hat-trick: Três gols do mesmo jogador.
Assistência: Passe para gol.
Artilheiro: Jogador com mais gols.
Goleada: Vitória por ampla diferença de gols.
Contra-ataque: Ataque rápido logo após recuperar a bola.
Virada: Quando um time estava perdendo e passa a vencer.
Gol contra: Quando um jogador marca no próprio gol.
Reserva: Começa no banco. Pode entrar no jogo ou não.
Banco de reservas: Local onde ficam os jogadores que não começaram a partida.
Titular: Começa jogando.
Prorrogação: Dois tempos extras de 15 minutos em jogos eliminatórios.
Disputa de pênaltis: Série de cobranças quando o empate continua após a prorrogação.
Cera: É quando um jogador tenta fazer o tempo passar para beneficiar sua equipe, geralmente quando está vencendo. Geralmente eles demoram de iniciar a jogada ou fingem lesões.
Chapéu: Drible em que o jogador levanta a bola por cima do adversário e a recupera do outro lado. É considerado um dos lances mais bonitos do futebol.
Caneta: Acontece quando a bola passa entre as pernas do adversário.
Drible: Movimento usado para superar um marcador sem perder a posse da bola.
Cruzamento: Passe feito, geralmente pelas laterais, para a área adversária. Muitos gols de cabeça surgem após cruzamentos.
Cabeceio: Quando o jogador finaliza ou passa a bola usando a cabeça.
Contra-ataque: Ataque rápido realizado logo após recuperar a posse de bola. É uma das armas mais comuns em Copas do Mundo.
Rebote: Quando o goleiro ou a trave impede o gol e a bola sobra para outro jogador.
Bola parada: Jogadas que acontecem com a bola parada pelo árbitro (faltas, escanteio, pênalti).
Falta: Infração cometida contra alguém do time rival.
Linha de defesa: Conjunto de defensores posicionados para marcar os atacantes adversários.
Marcação individual: Quando um jogador acompanha quase exclusivamente um adversário específico.
Marcação por zona: Quando cada jogador protege uma área do campo em vez de seguir um adversário.
Pressão alta: Estratégia em que o time tenta recuperar a bola ainda no campo do adversário.
Posse de bola: Percentual de tempo que cada equipe permanece com a bola durante a partida.
Titular
Jogador escalado para iniciar o jogo.
Cartola: Termo usado para dirigentes e administradores de clubes e federações.
Craque: Jogador de destaque técnico acima da média.
Camisa 10: Expressão usada para identificar o principal criador de jogadas de uma equipe, em referência à tradicional numeração do futebol. O 'camisa 10' do time pode estar usando outro número na camisa.
Catimba: Conjunto de atitudes para irritar o adversário ou quebrar o ritmo do jogo. Pode incluir discussões, reclamações e demora em reposições de bola.
Fominha ou delegado: Jogador que prefere finalizar sozinho em vez de passar para um companheiro melhor posicionado.
Perna de pau: Jogador ruim.