PROGRAMAÇÃO

Copa do Mundo de 2026 altera horário de novelas da TV Globo; veja o que muda

Transmissões dos jogos suspendem exibições e modificam a grade da emissora entre os dias 11 e 23 de junho

Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 17:31

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida Crédito: Manoella Mello/Globo

Com a proximidade da data, já é possível sentir o clima da Copa do Mundo tomando conta do país. A competição mundial de 2026 tem início oficialmente nesta quinta-feira (11) e, por causa das transmissões das partidas, haverá alterações na programação da TV Globo.

Se assistir a novelas faz parte da sua rotina, fique atento: entre 11 e 23 de junho, as tramas de “A Nobreza do Amor” e “Coração Acelerado”, além das faixas de programação “Sessão da Tarde” e “Vale a Pena Ver de Novo”, sofrerão alterações de horário ou ficarão ausentes da grade do dia.

Em relação à segunda semana de exibição, a Globo disse em nota ao jornal O Globo que “a programação segue alinhada ao ritmo da competição, com ajustes distribuídos ao longo dos dias”. Ou seja, as alterações podem ocorrer ao longo do dia, dependendo dos jogos da Copa do Mundo.

Novelas 1 de 5

Confira a programação a seguir:

11 de junho (quinta-feira): Não serão exibidos Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo;

12 de junho (sexta-feira): Não haverá exibição de Guerreiros do Sol e Globo Repórter;

13 de junho (sábado): Não serão exibidos A Nobreza do Amor, a segunda edição do jornal local e Coração Acelerado;

14 de junho (domingo): Não haverá exibição do Cinemaço;

15 de junho (segunda-feira): Não serão exibidos Sessão da Tarde, Vale a Pena Ver de Novo e Coração Acelerado;

16 de junho (terça-feira): Não haverá exibição da Sessão da Tarde e do Vale a Pena Ver de Novo;

17 de junho (quarta-feira): Não haverá exibição da Sessão da Tarde;

18 de junho (quinta-feira): Não serão exibidos Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo;

19 de junho (sexta-feira): Não haverá exibição do Jornal da Globo;

20 de junho (sábado): Não serão exibidos Sessão de Sábado e Supercine;

21 de junho (domingo): Não há alterações na grade;

22 de junho (segunda-feira): Não haverá exibição da Edição Especial;