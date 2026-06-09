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Esposa de Marquinhos rebate críticas após contratar serviço para organizar as malas da Copa: 'São quatro crianças'

Carol Cabrino desabafou nas redes sociais sobre a repercussão negativa e explicou a logística de viajar com os quatro filhos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:38

Carol Cabrino e Marquinhos têm quatro filhos juntos
Carol Cabrino e Marquinhos têm quatro filhos juntos Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, rebateu os comentários negativos que recebeu nas redes sociais após compartilhar que contratou um serviço para ajudar na organização das malas para acompanhar a Copa do Mundo.

No vídeo anterior, publicado no último domingo (7), a influenciadora havia comentado sobre as dificuldades para separar as roupas dela e dos quatro filhos. A repercussão não foi a esperada, e o relato acabou dividindo opiniões entre internautas, que ironizaram a situação.

Após notar as críticas, Cabrino decidiu se pronunciar. “Alguns de vocês estão problematizando o último vídeo que eu postei sobre fazer malas e como está sendo um caos [...] Como a internet está chata. É por essas e outras vezes que não dá vontade de continuar aqui”, desabafou. Ela explicou que mal dorme por precisar cuidar do filho recém-nascido.

“Ninguém falou que é um problema. É uma coisa que quem me conhece sabe, que é sempre uma dificuldade para mim fazer mala, porque não é uma mala, nem duas, nem três, nem quatro… São quatro crianças, uma mala para cada um, mais a minha”, continuou.

A influenciadora ainda destacou que serão mais de 60 dias viajando por locais com temperaturas diferentes, detalhando os preparativos que envolvem toda a família. Carol vai acompanhar Marquinhos nos Estados Unidos, já que ele foi um dos 26 jogadores convocados para jogar na Copa do Mundo.

Na publicação anterior, ela explicou que precisava pensar nas roupas para o período da competição mundial, para as férias do atleta e também para um casamento no Brasil, onde será inverno.

Carol Cabrino e Marquinhos têm quatro filhos: Maria Eduarda, de 8 anos; Enrico, de 6; Martina, de 4; e Filippo, de 3 meses.

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Tags:

Copa do Mundo Viagem Estados Unidos Marquinhos Carol Cabrino

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