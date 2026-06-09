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Comboio ferroviário atravessou o oceano, viajou 20 mil km para dar uma mãozinha no caótico sistema de transporte brasileiro

Veículos ferroviários saíram da China, viajaram até 70 dias de navio e chegaram a São Paulo para reforçar a manutenção da Linha 7-Rubi

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:21

Alguns equipamentos desse tipo podem chegar a 23 metros de comprimento e até 111 toneladas
Alguns equipamentos desse tipo podem chegar a 23 metros de comprimento e até 111 toneladas Crédito: Imagem ilustrativa gerada por IA / ChatGPT

Você pode ter lido em algum livro sobre personagens que atravessaram o mundo para chegar até alguém. Isso recentemente aconteceu, mas, ao invés de amantes, eram trens. Um conjunto ferroviário viajou o mundo para chegar até SP e encontrar outros trens.

Um conjunto de veículos ferroviários saiu da China, atravessou quase 20 mil quilômetros por mar e chegou a São Paulo em uma operação planejada até os mínimos detalhes. A carga foi levada ao Pátio Lapa, na Zona Oeste da capital paulista, para reforçar a manutenção da Linha 7-Rubi.

De trem pelo mundo

Trem da mineradora australiana BHP 3143 por Reprodução/YouTube
Trem da mineradora australiana BHP 3143 por Reprodução/YouTube
Esse trem entrou para o Guinness em 2001 por Imagem: Bahnfrend/Wikimedia Commons
Mercado de viagens de trem de luxo explode e atrai milionários globais por Imagem de Banco de Imagens - Freepik
Trem passa por prédio em Chongqing por Reproduçaõ
Trem passa por prédio em Chongqing por Reprodução
Trem passa por prédio em Chongqing por Reprodução
Trem passa por prédio em Chongqing por Reprodução
Trem passa por prédio em Chongqing por Reprodução
Trem passa por prédio em Chongqing por Reprodução
Trem passa por prédio em Chongqing por Reprodução
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Trem da mineradora australiana BHP 3143 por Reprodução/YouTube

Viagem intercontinental

A operação começou em portos chineses, como Taicang e Zhangjiagang, com destino ao Porto de Santos. Segundo reportagem do InfoMoney, a travessia marítima levou de 45 a 70 dias.

Depois da chegada ao litoral paulista, a carga ainda passou por descarga, inspeção documental e análise alfandegária. Essa etapa levou cerca de dez dias antes da liberação para seguir viagem pela estrada.

O trecho final, entre Santos e São Paulo, exigiu caminhões especiais, batedores e apoio da polícia rodoviária. Como a carga era grande demais para uma operação comum, o trajeto precisou considerar viadutos, curvas, pontes e horários de menor movimento.

Em um dos pontos, a margem de passagem ficou tão apertada que os pneus do caminhão precisaram ser murchados para permitir a passagem segura
Em um dos pontos, a margem de passagem ficou tão apertada que os pneus do caminhão precisaram ser murchados para permitir a passagem segura Crédito: Nikita Nikitin / Pexels

Por que esses veículos não vieram pelos trilhos?

A pergunta parece óbvia: se são trens, por que não seguir direto pelos trilhos? A resposta está na segurança. Antes de entrar em operação, esse tipo de equipamento precisa passar por testes específicos na própria linha.

Essas verificações avaliam se a máquina se adapta à infraestrutura local, aos procedimentos técnicos e às exigências de operação. Só depois disso ela pode ser incorporada à rotina de manutenção.

Como o trem vem montado, não é difícil para os agentes de inspeção conferirem se bate com a nota.

Max Fagundes

diretor de contratos da TIC Trens, ao InfoMoney

O que foi transportado de fato?

Os equipamentos importados não são trens de passageiros. Eles funcionam como máquinas de serviço, usadas para conservar a base física da ferrovia.

Entre os veículos estão socadoras, reguladoras e máquinas de apoio à rede aérea. Cada uma atua em uma parte da operação que o passageiro quase nunca vê, mas sente quando há problemas na linha.

A socadora compacta as pedras sob os trilhos, conhecidas como lastro. Esse material ajuda a distribuir o peso dos trens, estabilizar os dormentes e manter o alinhamento da via
A socadora compacta as pedras sob os trilhos, conhecidas como lastro. Esse material ajuda a distribuir o peso dos trens, estabilizar os dormentes e manter o alinhamento da via Crédito: Chen Melling - חן מלינג / Wikimedia Commons

A reguladora reorganiza esse lastro ao longo da ferrovia. Sem esse trabalho, as pedras podem se acumular de forma irregular, prejudicando a estabilidade da linha.

Exemplo de reguladora de lastro
Exemplo de reguladora de lastro Crédito: Ermell / Wikimedia Commons

Destino final

A Linha 7-Rubi faz parte do projeto do Trem Intercidades Eixo Norte, que prevê ligação entre São Paulo e Campinas. Segundo o Governo de São Paulo, o empreendimento terá 101 quilômetros no serviço expresso e inclui também o Trem Intermetropolitano entre Jundiaí e Campinas.

A TIC Trens afirma que é responsável pela implantação, operação e manutenção do Trem Intercidades, do TIM e da modernização da Linha 7-Rubi. Ou seja, a concessão não envolve apenas colocar novos trens para rodar.

Tags:

Trem são Paulo Ferrovia Logística Mobilidade China

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