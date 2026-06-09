FIM

João Augusto vende mansão milionária onde Gugu Liberato morreu nos Estados Unidos

Imóvel localizado em Orlando teria sido avaliado em cerca de R$ 6,7 milhões e ficou conhecido por ter sido o local do acidente que levou à morte do apresentador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:55

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, pode apresentar novo programa do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

Quase sete anos após a morte de Gugu Liberato, a mansão onde ocorreu o acidente fatal do comunicador voltou a chamar atenção. Segundo informações divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, o imóvel teria sido vendido por João Augusto Liberato.

De acordo com pessoas próximas à família, João Augusto teria ficado com a propriedade localizada em Orlando, nos Estados Unidos, e posteriormente decidiu colocá-la à venda. A residência foi avaliada em US$ 1,6 milhão, valor equivalente a cerca de R$ 6,7 milhões.

Gugu 1 de 5

A mansão fica em Windermere, região nobre próxima a Orlando. Construída em estilo mediterrâneo, a casa possui cerca de 630 metros quadrados, seis quartos, sete banheiros e área de lazer com piscina.

Foi nesse imóvel que Gugu sofreu o acidente doméstico que resultou em sua morte, em novembro de 2019. Segundo informações divulgadas pela família na época, o apresentador realizava um reparo relacionado ao sistema de ar-condicionado instalado no sótão da residência quando caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros.

Após a queda, ele sofreu um grave traumatismo craniano. Equipes de emergência foram acionadas e o apresentador foi levado para um hospital da região, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva.

Dias depois, exames constataram a ausência de atividade cerebral. A morte de Gugu provocou grande comoção no Brasil e mobilizou homenagens de fãs, artistas e colegas de televisão.