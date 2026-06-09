MÚSICA

BTS em Copacabana? Secretário da Cultura defende vinda do grupo de k-pop no 'Todo Mundo no Rio'

Lucas Padilha comentou sobre o cenário em entrevista durante evento Rio2C

Kamila Macedo

Publicado em 9 de junho de 2026 às 21:15

BTS, turnê Arirang Crédito: Reprodução

BTS cantando na Praia de Copacabana no projeto Todo Mundo no Rio? O cenário não é impossível, de acordo com Lucas Padilha, secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Recentemente, em entrevista ao Genius Lab durante o evento Rio2C, ele revelou apoiar a ideia de trazer o grupo sul-coreano para um show gratuito no Brasil.

No vídeo publicado nas redes sociais, Padilha brincou sobre a iniciativa: “O Rio precisa ficar roxo”, disse, em referência à cor que representa a banda e os fãs. “A gente tá aqui no Rio2C [...] A gente tava com o Prefeito [Eduardo Cavaliere] agora mesmo e eu vou dizer uma coisa: se não for diva pop, tem que ser BTS”.

“Eu estou na campanha por divas pop e BTS até 2028. Não vou sossegar até isso acontecer. Tenho certeza que seria um evento para parar não só o Brasil, mas o mundo inteiro”, destacou o secretário.

“A gente tem a perspectiva de fazer isso acontecer. A gente tem até 2028, o Prefeito sabe disso… Continuem cobrando, falando, porque é importante para eles. É importante para nós. É importante para todos os patrocinadores que a gente faça esse movimento”, explicou Padilha, ressaltando que a decisão final sobre as atrações do Todo Mundo no Rio cabe à produção do evento, e não diretamente à Prefeitura.

BTS - Tour Arirang 1 de 37

O Todo Mundo no Rio é um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que, desde 2024, viabiliza a vinda de grandes artistas internacionais para apresentações na Praia de Copacabana no mês de maio. O megashow, gratuito ao público, já teve em seu elenco nomes como Madonna, em 2024, Lady Gaga, em 2025, e Shakira, este ano.