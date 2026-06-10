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Virgínia Fonseca apaga fotos com Vini Jr. no Instagram após fim de relacionamento

O ex-casal está cumprindo agenda profissional nos Estados Unidos, em função da Copa do Mundo

Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:43

Vini Jr e Virginia Crédito: Reprodução

O desenrolar do término entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior ganhou um novo capítulo. A influenciadora apagou as fotos que tinha com o jogador de futebol de seu perfil no Instagram, quase um mês após anunciar o fim do relacionamento.

No momento, o ex-casal cumpre agenda profissional nos Estados Unidos. Vini Jr. está no país para atuar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, enquanto Virgínia trabalhará como repórter da competição mundial para o programa Domingão com Huck.

Os seguidores da dona da Wepink notaram a ausência dos registros com o atleta nesta terça-feira (9). A atitude chamou a atenção por não ser uma ação usual de Virgínia, que costuma manter as fotos de suas relações anteriores nas redes sociais, como as publicações ao lado do ex-marido, Zé Felipe, e do ex-namorado Pedro Rezende.

Diferente do que ocorreu nos antigos namoros, a empresária deletou todas as postagens focadas no romance com o jogador, que durou quase sete meses. Agora, Vini Jr. aparece somente em fotos de carrosséis. Permanece na página apenas uma declaração feita para comemorar o primeiro mês de namoro do casal, na qual o atleta não chega a aparecer.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Relembre o término

Virgínia anunciou o fim do relacionamento com Vini Jr. no dia 15 de maio, por meio de um texto publicado nas redes sociais. De acordo com o programa Melhor da Tarde, da Band, o estopim para a separação teria sido uma mensagem de outra mulher que a empresária encontrou no celular do atleta durante um jantar em Madri, na véspera do comunicado oficial. O texto continha a palavra “Saudades”, acompanhada por um emoji de coração.

A crise teria começado após Virgínia viajar de última hora para a capital espanhola, no dia 11 de maio, para fazer companhia ao então namorado. No dia anterior ao anúncio do término, ela chegou a ir ao estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, para assistir ao jogador em campo. Após a partida, o casal seguiu para um restaurante que costumava frequentar na Espanha.

Foi durante o jantar que a influenciadora teria visto o conteúdo no aparelho de relance. Ao pedir para checar o celular, ela não encontrou o histórico da conversa, o que a levou a suspeitar de que as mensagens teriam sido apagadas pelo jogador.