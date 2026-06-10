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Convenção FitDance 2026: Saiba como comprar ingressos para show do Papazoni em Salvador

Donos do maior hit da plataforma de dança, grupo comanda a tradicional "Festa do Branco"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:59

PAPAZONI Crédito: Divulgação 

Se você é fã de dança e coreografias, prepare o look inteiramente branco porque entre os dias 21 e 23 de agosto, Salvador se tornará a capital latino-americana da dança ao sediar a Convenção FitDance 2026. Para abrir o evento, a organização escalou ninguém menos que a banda Papazoni para comandar a tradicional Festa do Branco.

O show de abertura acontece na noite de sexta-feira, 21 de agosto, no Centro de Convenções Salvador. A escolha do grupo não foi por acaso, Papazoni é simplesmente o dono do maior hit de toda a história da FitDance, acumulando a marca impressionante de mais de 100 milhões de visualizações no YouTube com suas coreografias.

FitDance

FitDance por Divulgação
FitDance por Reprodução
Leo Santana invadiu aula de FitDance em Salvador por Reprodução
Priscilla é educadora física, mas também já foi instrutora de Fit Dance, zumba e twerk por Divulgação
Aulão da FitDance por Antônio Chequer
FitDance por Antônio Chequer
Aulão FitDance por Antônio Chequer
Turma do aulão FitDance por Antônio Chequer
Aulão FitDance por Antônio Chequer
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FitDance por Divulgação

A apresentação promete não deixar ninguém parado no primeiro dia de imersão. No repertório, o público pode esperar sucessos que dominam as academias, como “Ventilador”, “Você Subia”, “Vai Descendo” e “Pit de Raça”, além das novidades do projeto recém-lançado “Papazoni na Roça”. O evento funcionará como uma experiência 360º para milhares de instrutores e amantes da dança vindos de vários cantos do Brasil e de países vizinhos.

Criada em 2014, a FitDance se consolidou como uma potência global, unindo educação e entretenimento em países como Argentina, Chile, Uruguai e Portugal. Para quem não quer ficar de fora, os ingressos para a Festa do Branco já estão sendo vendidos oficialmente através da plataforma Sympla.  

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  • Serviço:

O que: Festa do Branco

Quando: 21 de agosto

Onde: Centro de Convenções Salvador 

Atração musical: Papazoni

Ingressos disponíveis: https://www.sympla.com.br 

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Música Papazoni

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