AGENDA CULTURAL

Convenção FitDance 2026: Saiba como comprar ingressos para show do Papazoni em Salvador

Donos do maior hit da plataforma de dança, grupo comanda a tradicional "Festa do Branco"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 16:59

PAPAZONI Crédito: Divulgação

Se você é fã de dança e coreografias, prepare o look inteiramente branco porque entre os dias 21 e 23 de agosto, Salvador se tornará a capital latino-americana da dança ao sediar a Convenção FitDance 2026. Para abrir o evento, a organização escalou ninguém menos que a banda Papazoni para comandar a tradicional Festa do Branco.

O show de abertura acontece na noite de sexta-feira, 21 de agosto, no Centro de Convenções Salvador. A escolha do grupo não foi por acaso, Papazoni é simplesmente o dono do maior hit de toda a história da FitDance, acumulando a marca impressionante de mais de 100 milhões de visualizações no YouTube com suas coreografias.

FitDance 1 de 9

A apresentação promete não deixar ninguém parado no primeiro dia de imersão. No repertório, o público pode esperar sucessos que dominam as academias, como “Ventilador”, “Você Subia”, “Vai Descendo” e “Pit de Raça”, além das novidades do projeto recém-lançado “Papazoni na Roça”. O evento funcionará como uma experiência 360º para milhares de instrutores e amantes da dança vindos de vários cantos do Brasil e de países vizinhos.

Criada em 2014, a FitDance se consolidou como uma potência global, unindo educação e entretenimento em países como Argentina, Chile, Uruguai e Portugal. Para quem não quer ficar de fora, os ingressos para a Festa do Branco já estão sendo vendidos oficialmente através da plataforma Sympla.

Serviço:

O que: Festa do Branco

Quando: 21 de agosto

Onde: Centro de Convenções Salvador