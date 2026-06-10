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Ex-BBB Marciele exibe corpo atual e revela quantos quilos perdeu após reality; confira

Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso está se preparando para o Festival de Parintins

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:06

Marciele Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Marciele usou suas redes sociais para mostrar o resultado de sua preparação intensa para o Festival de Parintins, impressionando a web ao exibir as mudanças reais em seu corpo após recuperar o foco. A correria de Marciele começou logo após sua saída da casa mais vigiada do Brasil. Ela revelou que entrou no programa pesando 60 kg, mas o confinamento e a ansiedade a fizeram atingir a marca dos 70 kg.

Para dar conta da rotina pesada de ensaios como Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, a artista iniciou um tratamento médico especializado no dia 20 de abril, colado com a grande final do programa. O esforço valeu a pena, em menos de dois meses, ela já conseguiu abaixar a balança para os 63 kg.

Marciele conta quantos quilos perdeu após o 'BBB 26'

Marciele conta quantos quilos perdeu após o 'BBB 26' por Reprodução/Instagram
Marciele por Reprodução/Instagram
Marciele se despede do BBB 26 na reta final após paredão decisivo por TV Globo
Marciele por Reprodução
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Marciele conta quantos quilos perdeu após o 'BBB 26' por Reprodução/Instagram

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Para atingir o objetivo de forma saudável, Marciele contou com o suporte de uma equipe médica que montou um plano estratégico para equilibrar sua agenda caótica de compromissos pós-BBB. Embora admita que ainda tem um pequeno caminho a percorrer para atingir a meta ideal, ela celebrou a evolução e garantiu aos fãs que o foco principal sempre foi o bem-estar e a disposição física para aguentar as noites de apresentação que exigem muito fôlego.

O tradicional Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, no Bumbódromo, trazendo o aguardado duelo entre os bois Garantido e Caprichoso. "Estou saudável, disposta e ligada 100% no que estou fazendo. Eu preciso estar bem até energeticamente e não posso adoecer", desabafou a manauara.

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