Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo

Ex-sisters se reencontraram e protagonizaram momento íntimo

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 22:24

Chaiany e Marciele se reencontraram Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Chaiany e Marciele se reencontraram após o Big Brother Brasil 26, e protagonizaram um momento íntimo. Em um vídeo publicado em conjunto, as duas se beijam no primeiro contato após sair da casa.

Com a trilha sonora de “Pela Luz Dos Olhos Teus”, de Tom Jobim, Chaiany e Marciele se reencontram. “Oi meu amor”, grita Marciele ao entrar no quarto de hotel, onde está Chaiany e outras pessoas.

Marciele (BBB 26)

Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Marciele (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Marciele (anjo) por Divulgação
Cunhã-poranga Marciele Albuquerque por Alex Pazuello/Secom-AM
Marciele (BBB 26) gosta de fazer açaí quando está no interior com sua família por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) vende brincos artesanais em sua loja por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) é Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso por Fabio Rosso/gshow
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Marciele (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

Leia mais

Imagem - BBB 26: O eliminado não vai mais à Ana Maria Braga? Entenda mudança na grade

BBB 26: O eliminado não vai mais à Ana Maria Braga? Entenda mudança na grade

Imagem - Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Equipe de Milena reage após acusação de Tadeu Schmidt sobre favorecimento no BBB 26

Imagem - Eliminada do BBB 26, Marciele se choca ao descobrir beijo entre Jonas e Jordana: 'Estou passada'

Eliminada do BBB 26, Marciele se choca ao descobrir beijo entre Jonas e Jordana: 'Estou passada'

As duas sentam na cama e se abraçam. No momento, Chaiany fica feliz com a visita, e começam a conversar. Em seguida, Marciele acaricia os cabelos de Chaiany e pergunta se ela a traiu fora da casa. “Trai não amor, eu queria ser o Dammy”, diz Chaiany. “Cadê a roupa de Dammy que eu trouxe pra você? Vamos vestir?”, pergunta Marciele. “Vamos”, diz Chaiany em seguida. Logo depois, as duas se beijam. “Sai todo mundo”, diz Marciele, em tom de brincadeira.

Nos comentários, vários seguidores colocaram emojis de apaixonado e alguns foguinho. “Lindas. Leva para Parintins Chai”, comentou uma. Já outros colocaram emojis de risos.

O encontro aconteceu após as duas serem eliminadas do Big Brother Brasil 26. Marciele saiu no paredão deste domingo (12), com 59,34% dos votos. Ela disputou o paredão contra Leandro Boneco e Gabriela.

Durante o programa ao vivo do BBB 26, Chaiany e Marciele se beijaram após o show de Ana Castela na casa. Na ocasião, Cunhã se aproxima da piscina de bolinhas onde a goiana estava deitada. Ao se pendurar na borda, ela disse: “Bora, Chai!”, e as duas se beijam.

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências
Imagem - Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’
Imagem - Lucro e intuição: Como a Lua em Peixes vai mexer com o bolso de Touro e Aquário até amanhã (14 de abril)

Lucro e intuição: Como a Lua em Peixes vai mexer com o bolso de Touro e Aquário até amanhã (14 de abril)