Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo

Felipe Sena
Publicado em 13 de abril de 2026 às 22:24
Chaiany e Marciele se reencontraram após o Big Brother Brasil 26, e protagonizaram um momento íntimo. Em um vídeo publicado em conjunto, as duas se beijam no primeiro contato após sair da casa.
Com a trilha sonora de “Pela Luz Dos Olhos Teus”, de Tom Jobim, Chaiany e Marciele se reencontram. “Oi meu amor”, grita Marciele ao entrar no quarto de hotel, onde está Chaiany e outras pessoas.
Marciele (BBB 26)
As duas sentam na cama e se abraçam. No momento, Chaiany fica feliz com a visita, e começam a conversar. Em seguida, Marciele acaricia os cabelos de Chaiany e pergunta se ela a traiu fora da casa. “Trai não amor, eu queria ser o Dammy”, diz Chaiany. “Cadê a roupa de Dammy que eu trouxe pra você? Vamos vestir?”, pergunta Marciele. “Vamos”, diz Chaiany em seguida. Logo depois, as duas se beijam. “Sai todo mundo”, diz Marciele, em tom de brincadeira.
Nos comentários, vários seguidores colocaram emojis de apaixonado e alguns foguinho. “Lindas. Leva para Parintins Chai”, comentou uma. Já outros colocaram emojis de risos.
O encontro aconteceu após as duas serem eliminadas do Big Brother Brasil 26. Marciele saiu no paredão deste domingo (12), com 59,34% dos votos. Ela disputou o paredão contra Leandro Boneco e Gabriela.
Durante o programa ao vivo do BBB 26, Chaiany e Marciele se beijaram após o show de Ana Castela na casa. Na ocasião, Cunhã se aproxima da piscina de bolinhas onde a goiana estava deitada. Ao se pendurar na borda, ela disse: “Bora, Chai!”, e as duas se beijam.