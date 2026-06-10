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Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos

Idealizado pelo ex-casal para ser o lar da família, mansão fica localizado em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 15:07

Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras Crédito: Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (9), o ex-BBB Jonas Sulzbach comemorou nas redes sociais o encerramento das obras de quatro anos da sua mansão de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo. 

O projeto foi inteiramente planejado e construído ao lado de sua ex-noiva, a influenciadora Mari Gonzalez e conta com quatro suítes, academia privativa, adega, espaço gourmet completo, piscina e uma sala de estar gigante com paredes de vidro voltadas para a mata.

Veja fotos da mansão de Mari Gonzales e Jonas Sulzbach

Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram
Mansão de Jonas Sulzbach por Reprodução
Mansão de Jonas Sulzbach por Reprodução
Mansão de Jonas Sulzbach por Reprodução
Mansão de Jonas Sulzbach por Reprodução
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Casa Mari Gonzales e Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
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Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras por Reprodução/Instagram

Pensando na vida a dois e na carreira, o projeto original incluiu um estúdio tecnológico totalmente dedicado à produção de conteúdo digital e um quarto de bebê. O grande destaque, no entanto, fica na suíte principal: uma banheira central em estilo “aquário” com visão panorâmica de 360 graus para a área verde. 

Apesar de ter reaproveitamento de água da chuva e isolamento acústico, ninguém vai morar ali por enquanto. Mari Gonzalez já revelou que os dois mantêm uma boa relação profissional para decidir o futuro do patrimônio. Sem chances de reconciliação, a tendência é que o imóvel de luxo seja colocado para venda ou locação.

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Tags:

Mansão Jonas Sulzbach Mansão dos Famosos Mari Gonzalez

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