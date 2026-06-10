CASA DOS FAMOSOS

Suíte aquário e adega: Mansão dos sonhos de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez fica pronta após 4 anos

Idealizado pelo ex-casal para ser o lar da família, mansão fica localizado em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 15:07

Ex-BBB Jonas Sulzbach celebra mansão finalizada após 4 anos de obras Crédito: Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (9), o ex-BBB Jonas Sulzbach comemorou nas redes sociais o encerramento das obras de quatro anos da sua mansão de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo.

O projeto foi inteiramente planejado e construído ao lado de sua ex-noiva, a influenciadora Mari Gonzalez e conta com quatro suítes, academia privativa, adega, espaço gourmet completo, piscina e uma sala de estar gigante com paredes de vidro voltadas para a mata.

Veja fotos da mansão de Mari Gonzales e Jonas Sulzbach 1 de 26

Pensando na vida a dois e na carreira, o projeto original incluiu um estúdio tecnológico totalmente dedicado à produção de conteúdo digital e um quarto de bebê. O grande destaque, no entanto, fica na suíte principal: uma banheira central em estilo “aquário” com visão panorâmica de 360 graus para a área verde.