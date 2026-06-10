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Conhecida por formar 8 mil escritores, editora LGBT+ lança romance autoral; confira

Flávia Iriarte, celebra o Mês do Orgulho com o lançamento de 'Instruções para desaparecer devagar'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:56

Flávia Iriarte
Flávia Iriarte Crédito: Divulgação

Durante mais de 15 anos, a carioca radicada em Brasília atuou nos bastidores do mercado editorial: fundou a Editora Oito e Meio, orientou mais de 8 mil escritores e coordenou pós-graduação em Escrita Criativa. Agora, no Mês do Orgulho LGBT+, ela inverte os papéis e assume o papel de romancista.

Sua estreia no gênero ocorre com o livro 'Instruções para desaparecer devagar' (Editora Faria e Silva). A obra lança uma provocação incômoda diretamente ao leitor: até que ponto a consciência do privilégio social gera mudanças reais ou se resume a uma mera culpa mal resolvida? O ponto de partida da narrativa tem raízes em uma experiência pessoal de Flávia que muitas mulheres conhecem bem: o medo constante da violência iminente, disparado após se hospedar em uma pousada 'caindo aos pedaços' e sem trancas na porta durante uma viagem ao Camboja em 2016.

Flávia Iriarte

Capa do livro 'Instruções para desaparecer devagar', de Flávia Iriarte por Divulgação
Flávia Iriarte por Divulgação
Flávia Iriarte por Divulgação
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Capa do livro 'Instruções para desaparecer devagar', de Flávia Iriarte por Divulgação

A trama central acompanha Alice, uma jovem branca sufocada pela culpa de ser rica, e Bárbara, sua colega de classe vinda da periferia. O que era para ser uma viagem de férias bancada pelo pai de Alice, sob o pretexto de uma "reparação social" simbólica, desanda em um suspense psicológico sufocante e violento que muda o destino de ambas. A autora desconstrói o conceito idealizado de sororidade para mostrar que a barreira de classe, gênero e raça cria abismos gigantescos mesmo entre mulheres. "Uma mulher pobre enfrenta desafios totalmente diferentes de uma mulher rica", provoca a escritora.

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Com uma escrita intencionalmente direta, seca e contida, influenciada pelo cinema tenso de Michael Haneke e a prosa de J.M. Coetzee, a autora faz questão de pontuar que ser "mulher" esconde nuances brutais. Afinal, as urgências de uma mulher pobre e negra diferem drasticamente das vivências de uma mulher branca e rica. 

Para ela, o topo do mercado editorial brasileiro ainda está concentrado nas mãos de poucas famílias ricas e tradicionais do eixo Rio-São Paulo. Lançar seu romance por uma casa independente seria sua forma de descentralizar esse poder.

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Romance Livro Flávia Iriarte

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