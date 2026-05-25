LITERATURA

Gostou de 'Quarta Asa'? Veja 12 livros com dragões, academias e provas mortais

A série O Empyriano, de Rebecca Yarros, tem os três livros disponíveis já traduzidos no Brasil, mas há outras fantasias e romantasias por aí

Thais Borges

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:00

Livros para ler após Quarta Asa, romantasia de Rebecca Yarros Crédito: Thais Borges

Se você se rendeu aos dragões e aos cavaleiros de Quarta Asa, a principal romantasia bestseller dos últimos tempos, talvez goste de mais livros de romantasia e fantasia que tenham alguns elementos encontrados na saga de Rebecca Yarros. Além dos dragões e da magia, todos os títulos de O Empyriano (após Quarta Asa, é a vez de ler a sequências Chama de Ferro e Tempestade de Ônix) contém elementos de academia, já que se passam em um instituto, e de provas mortais.

Por isso, reunimos aqui 12 indicações que também contam com esses aspectos. Algumas contam com todos os mesmos elementos, enquanto outras têm apenas dragões ou apenas o ambiente de academia, se for para comparar com Quarta Asa. Há livros de diferentes editoras e para diferentes públicos.