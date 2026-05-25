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Gostou de 'Quarta Asa'? Veja 12 livros com dragões, academias e provas mortais

A série O Empyriano, de Rebecca Yarros, tem os três livros disponíveis já traduzidos no Brasil, mas há outras fantasias e romantasias por aí

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:00

Livros para ler após Quarta Asa, romantasia de Rebecca Yarros
Livros para ler após Quarta Asa, romantasia de Rebecca Yarros Crédito: Thais Borges

Se você se rendeu aos dragões e aos cavaleiros de Quarta Asa, a principal romantasia bestseller dos últimos tempos, talvez goste de mais livros de romantasia e fantasia que tenham alguns elementos encontrados na saga de Rebecca Yarros. Além dos dragões e da magia, todos os títulos de O Empyriano (após Quarta Asa, é a vez de ler a sequências Chama de Ferro e Tempestade de Ônix) contém elementos de academia, já que se passam em um instituto, e de provas mortais.

Por isso, reunimos aqui 12 indicações que também contam com esses aspectos. Algumas contam com todos os mesmos elementos, enquanto outras têm apenas dragões ou apenas o ambiente de academia, se for para comparar com Quarta Asa. Há livros de diferentes editoras e para diferentes públicos.

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12 livros com dragões, academias e provas mortais para ler após Quarta Asa

Asas de sangue, de Briar Boleyn (Seguinte). Eu, Medra Pendragon, sou a última cavaleira de dragões — ou pelo menos é o que dizem. O engraçado é que faz muito tempo que os dragões estão extintos nesta terra. Mesmo assim, por algum motivo os vampiros decidiram que sou valiosa o bastante para ser capturada. Agora estou presa na Academia Bloodwing, onde os sangues-nobres comandam tudo e o resto de nós não passa de peças descartáveis em seus jogos de poder.Mas essa nem é a pior parte. Eis que surge Blake Drakharrow: frio, arrogante e, devo admitir, perigosamente lindo. Desde que nos conhecemos, ele não perde a chance de me atormentar. E, graças a um ritual antigo, agora estamos… noivos. É uma romantasia do subgênero 'dark academia' com dragões e vampiros.  por Reprodução
Academia Arcana, de Elise Kova (Arqueiro). Clara sobreviveu ao submundo da Cidade do Eclipse contando com a sorte e uma boa dose de magia proibida. Mas, depois que um trabalho dá errado, ela é condenada à prisão por desenhar cartas de tarô – uma habilidade rara, reservada apenas aos membros da Academia Arcana. É uma romantasia do subgênero 'dark academia'.  por Reprodução
A serpente e as asas feitas de noite, de Carissa Broadbent (Suma). Para humanos e vampiros, as regras são as mesmas: nunca confie em ninguém, nunca ceda e sempre ― sempre ― proteja seu coração. A serpente e as asas feitas de noite é sucesso no TikTok e o primeiro volume da duologia Nascidos da noite , a saga inicial de Coroas de Nyaxia, uma romantasia repleta de magia das sombras, intrigas e romances perigosos.É uma romantasia com vampiros e competições mortais.  por Divulgação
Katábasis, de R. F. Kuang (Intrínseca): dois doutorandos rivais precisam embarcar em uma jornada até o Inferno para salvar a alma de seu orientador. É uma fantasia do subgênero 'dark academia'.  por Divulgação
As sombras da noite, de Autumn Woods (Paralela). Em uma universidade onde segredos matam, Ophelia busca vingança. E seu único aliado é o herdeiro do inimigo. Neste romance dark academia , amar pode ser o erro mais perigoso de todos. É uma romantasia do subgênero 'dark academia'  por Reprodução
O despertar da lua caída, de Sarah A. Parker (Harlequin): Nesse mundo corrompido, as luas brilham com a memória daqueles que se foram. E é com o despertar de uma delas que a mudança começará. É uma romantasia com dragões. por Divulgação
A guardiã de pedras, de Cristina Bonfim (Thomas Nelson). É uma romantasia com dragões. No princípio, a Chama Eterna acendeu os céus e, de sua centelha, nasceram os nove Dragões Originais. Desses seres primordiais surgiram nove clãs, cada qual com seu povo, dons e cultura.Em Ekrateia, o clã do domínio próprio, está Maila; filha de uma longa linhagem de guardiões do templo, ela é destinada a proteger o Livro da Eternidade. Contudo, o que deveria ser uma honra torna-se um verdadeiro fardo. Maila precisa ser impecável — como filha, como guardiã, como futura esposa. E ela tenta. Todos os dias.Tudo muda quando Ardan, seu amigo de infância e agora rebelde renegado, invade o templo e rouba fragmentos do livro. Para recuperá-los, Maila é lançada em uma jornada pelos nove clãs, onde segredos adormecidos ameaçam ruir a ordem do sistema que ela jurou proteger. por Reprodução
O alvorecer de ônix, de Katie Golden (Gutenberg): Para sair do território inimigo, Arwen terá que lidar com a traiçoeira nobreza, magia sombria e feras mortais. É uma romantasia com dragões.  por Divulgação
Reino de Intrigas, de Tahereh Mafi (Universo dos livros). Para todo mundo, Alizeh é uma serva descartável. O que não imaginam é que estão diante da herdeira há muito perdida de um antigo reino, forçada a se esconder à vista de todos. O príncipe herdeiro, Kamran, ouviu as profecias que previam a morte de seu rei. Mas ele nunca poderia imaginar que aquela criada de olhos estranhos, a garota que ele não consegue tirar da cabeça, pode, um dia, dominar seu reino – e o mundo. É uma romantasia com dragões.  por Reprodução
As almas da academia Blackwood (Galera). Bem-vindos à Academia Blackwood, a escola na fronteira entre a vida e a morte. Ninguém escolhe chegar aqui, mas depois que uma alma atravessa seus portões, a única forma de sair é sendo um dos seis escolhidos para competir no Decênio ― uma série de provas sobrenaturais e perigosas que acontece uma vez a cada década. O prêmio? Uma escolha crucial: juntar-se à elite imortal e mágica de Blackwood ou arriscar tudo para atravessar para o Outro Lado. É uma fantasia com estética 'dark academia'.  por Reprodução
A fúria das chamas, de Olivia Rose Darling (Plataforma21). Não se viam dragões em Imirath desde os tempos em que os deuses viviam entre os mortais. Até que cinco ovos, há muito considerados fósseis, eclodem na presença da princesa Elowen Atarah. A alma da jovem então se une à dos dragões, uma conexão que pode levar o reino à glória – ou à ruína.Quando o violento rei tenta quebrar o vínculo da filha com os dragões, um deles ataca fatalmente a mãe de Elowen. A princesa, então, passa toda a infância aprisionada, até ser salva em um resgate ousado. Os dragões, porém, são deixados para trás. É uma romantasia com dragões.  por Reprodução
Powerless, de Lauren Roberts (Rocco). Kai é um príncipe poderoso, treinado para matar. Paedyn é uma garota comum que sobrevive fingindo ter poderes. Quando os caminhos dos dois se encontram por acaso, eles não imaginam que serão oponentes em uma competição mágica brutal. Nem que se verão envolvidos em um romance proibido e perigoso — tão impossível quanto inevitável. É uma romantasia com jogos mortais.  por Divulgação
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Asas de sangue, de Briar Boleyn (Seguinte). Eu, Medra Pendragon, sou a última cavaleira de dragões — ou pelo menos é o que dizem. O engraçado é que faz muito tempo que os dragões estão extintos nesta terra. Mesmo assim, por algum motivo os vampiros decidiram que sou valiosa o bastante para ser capturada. Agora estou presa na Academia Bloodwing, onde os sangues-nobres comandam tudo e o resto de nós não passa de peças descartáveis em seus jogos de poder.Mas essa nem é a pior parte. Eis que surge Blake Drakharrow: frio, arrogante e, devo admitir, perigosamente lindo. Desde que nos conhecemos, ele não perde a chance de me atormentar. E, graças a um ritual antigo, agora estamos… noivos. É uma romantasia do subgênero 'dark academia' com dragões e vampiros.  por Reprodução

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