MODA

Lacrou em Salvadô

Confira nossa curadoria de looks de rua



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 3 de maio de 2026 às 16:20

Confira os visus Crédito: Helenildo Amaral

Lana Suzart (@lanasuzart) batia perna pelo Rio Vermelho com look bem fresh (shortinho jeans + top) , daqueles em que se emenda uma prainha com os demais afazeres, com direito a chinelo e bolsão para caber de tudo.

Foi justamente a bag que roubou a cena, porque dentro dela tinha o cachorrinho de Lana, super quieto e confortável.

A forma como Samara Reis (@ssamarareiss) usou o coletão deu todo um chame a produção: ela deixou só um botão fechado. Ótima ideia! Vale destacar também o gorro, outro detalhe estiloso.

Lucca (@afr0bege) fez bonito com seu conjunto jeans. A camisa e o top branco, ambos curtos, tiraram o visual do lugar comum.