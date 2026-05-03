Lacrou em Salvadô

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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 3 de maio de 2026 às 16:20
Lana Suzart (@lanasuzart) batia perna pelo Rio Vermelho com look bem fresh (shortinho jeans + top) , daqueles em que se emenda uma prainha com os demais afazeres, com direito a chinelo e bolsão para caber de tudo.
Foi justamente a bag que roubou a cena, porque dentro dela tinha o cachorrinho de Lana, super quieto e confortável.
A forma como Samara Reis (@ssamarareiss) usou o coletão deu todo um chame a produção: ela deixou só um botão fechado. Ótima ideia! Vale destacar também o gorro, outro detalhe estiloso.
Lucca (@afr0bege) fez bonito com seu conjunto jeans. A camisa e o top branco, ambos curtos, tiraram o visual do lugar comum.
A fashion designer Manuela Rodrigues (@manu.br) provou que sabe do assunto com seu outfit. Repare no detalhe do lenço rendado sobrepondo o shortinho e na bolsa dourada que acendeu tudo.