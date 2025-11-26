LITERATURA

50 livros de romantasia para ler agora: o gênero que une romance e fantasia e domina o topo das listas

O lançamento de Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), em 2015, é tido como o marco inicial do subgênero

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Confira 50 livros de romantasia para conhecer o gênero Crédito: Freepik

Para muitos leitores e leitoras, é o melhor de dois mundos. Juntos, romance e fantasia deram origem a um dos gêneros literários mais populares dos últimos anos: a romantasia.

Para representantes do mercado editorial, o marco inicial do subgênero é o lançamento de Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro livro da série homônima da autora americana Sarah J. Maas, em 2015, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A série é mais conhecida no TikTok e no Instagram pelo acrônimo Acotar (do nome original, em inglês) e é a responsável por muita gente conhecer o estilo.

No entanto, no ano passado, a romantasia atingiu níveis nunca vistos. Chegou até a concorrer à palavra do ano, em 2024, em dois dicionários: o Collins e o Oxford (nos dois casos, a expressão original em inglês ‘romantasy'). Uma das razões para isso foi o lançamento de Quarta Asa, primeiro livro da série O Empyriano, de Rebecca Yarros (em 2023 nos Estados Unidos e em 2024 no Brasil). Em 2025, Tempestade de Ônix, o terceiro livro da série, se tornou o romance adulto mais vendido dos últimos 20 anos, em apenas uma semana de lançamento, em janeiro.

Mas a romantasia vai além de Acotar e Quarta Asa - ainda que estes sejam considerados fundamentais por muitos leitores para conhecer o gênero. Por isso, preparamos uma lista com 50 títulos de romantasia. A maioria dos livros foi lançada este ano, mas há casos mais antigos, como o próprio Acotar. Na lista, há representantes de diferentes editoras, inclusive de autoras nacionais.

Conheça 50 livros de romantasia para conhecer e entender o gênero