50 livros de romantasia para ler agora: o gênero que une romance e fantasia e domina o topo das listas

O lançamento de Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), em 2015, é tido como o marco inicial do subgênero

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Confira 50 livros de romantasia para conhecer o gênero
Confira 50 livros de romantasia para conhecer o gênero Crédito: Freepik

Para muitos leitores e leitoras, é o melhor de dois mundos. Juntos, romance e fantasia deram origem a um dos gêneros literários mais populares dos últimos anos: a romantasia.

Para representantes do mercado editorial, o marco inicial do subgênero é o lançamento de Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro livro da série homônima da autora americana Sarah J. Maas, em 2015, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A série é mais conhecida no TikTok e no Instagram pelo acrônimo Acotar (do nome original, em inglês) e é a responsável por muita gente conhecer o estilo.

No entanto, no ano passado, a romantasia atingiu níveis nunca vistos. Chegou até a concorrer à palavra do ano, em 2024, em dois dicionários: o Collins e o Oxford (nos dois casos, a expressão original em inglês ‘romantasy'). Uma das razões para isso foi o lançamento de Quarta Asa, primeiro livro da série O Empyriano, de Rebecca Yarros (em 2023 nos Estados Unidos e em 2024 no Brasil). Em 2025, Tempestade de Ônix, o terceiro livro da série, se tornou o romance adulto mais vendido dos últimos 20 anos, em apenas uma semana de lançamento, em janeiro.

Mas a romantasia vai além de Acotar e Quarta Asa - ainda que estes sejam considerados fundamentais por muitos leitores para conhecer o gênero. Por isso, preparamos uma lista com 50 títulos de romantasia. A maioria dos livros foi lançada este ano, mas há casos mais antigos, como o próprio Acotar. Na lista, há representantes de diferentes editoras, inclusive de autoras nacionais.

Conheça 50 livros de romantasia para conhecer e entender o gênero

Confira 50 livros de romantasia para conhecer um dos gêneros mais populares da atualidade

Corte de Espinhos e Rosas (Acotar), de Sarah J. Maas (2015): uma caçadora humana é arrastada para o perigoso mundo das fadas após matar um feérico transformado em lobo. Considerada a primeira romantasia por Reprodução
Corte de Névoa e Fúria - Acotar 2 (2016), de Sarah J. Maas: Após se tornar uma feérica, Feyre deve navegar pelas traiçoeiras cortes feéricas e tentar salvar o reino de Prythian. por Divulgação
Corte de Asas e Ruína - Acotar 3 (2017), de Sarah J. Maas: Para proteger os reinos feéricos e humanos da guerra iminente, Feyre retorna disfarçada à Corte Primaveril para desmantelá-la por dentro e resgatar seu amor. por Divulgação
Quarta Asa, de Rebecca Yarros (2024): Uma jovem relutante entra em um mortal quadragésimo esquadrão de cavaleiros de dragões e deve sobreviver ao treinamento brutal para proteger Navarre por Divulgação
Chama de ferro, de Sarah J. Maas (2024): Violet precisa equilibrar sua lealdade a Navarre com seu amor proibido por Xaden e descobrir os segredos de Basgiath enquanto a ameaça da guerra se intensifica. por Divulgação
Tempestade de ônix, de Rebecca Yarros (2025): Com a guerra em curso e segredos mortais ameaçando Navarre, Violet Sorrengail precisa viajar para além das defesas de Aretia para buscar aliados e a verdade que pode salvar (ou destruir) a todos. por Divulgação
O despertar da lua caída, de Sarah A. Parker (2024): Nesse mundo corrompido, as luas brilham com a memória daqueles que se foram. E é com o despertar de uma delas que a mudança começará. por Divulgação
Quicksilver, de Callie Hart (2025): Ao se deparar com a Morte em pessoa, Saeris sem querer reabre um portal entre mundos e é transportada para Yvelia, o gélido reino dos feéricos. por Divulgação
Asas reluzentes, de Allison Saft (2025): Descubra as origens do romance entre a rainha do Refúgio das Fadas e o senhor do Bosque do Inverno por Divulgação
Caçador sem coração, de Kristen Ciccarelli (2024): o  início a uma emocionante duologia de fantasia romântica, em que o único perigo maior do que ser uma bruxa é se apaixonar. por Divulgação
Os jogos dos deuses, de Abigail Owen (2025): na noite de abertura da Provação, a competição que os deuses promovem a cada cem anos para decidir quem será o rei do Olimpo, Lyra se dirige ao templo de Zeus, determinada a causar algum estrago.  por Divulgação
Phantasma, de Kaylie Smith (2025): a herdeira de uma magia ancestral se inscreve em uma competição mortal para salvar a irmã, mas seu maior desafio vai ser não se apaixonar. por Divulgação
O Livro de Azrael, de Amber V. Nicole (2024): Dianna é forçada a caçar uma antiga relíquia mantida por seus inimigos mais perigosos: um exército liderado por Samkiel, o Destruidor de Mundos. por Divulgação
Livro Lua em Touro, de Ruby Dixon (2025): Aspet busca recuperar artefatos mágicos que seu pai perdeu e se une a um minotauro, por meio de um casamento por conveniência . por Divulgação
O alvorecer de ônix, de Katie Golden (2025): Para sair do território inimigo, Arwen terá que lidar com a traiçoeira nobreza, magia sombria e feras mortais. por Divulgação
A rosa acorrentada, de Julie Soto (2025): Sem magia ou liberdade, Briony acaba leiloada em um espetáculo que dá a todos a chance de comprar a Princesa Dourada. por Divulgação
O deus e a raposa, de Sophie Kim (2024): Ele é um deus caído. Ela é uma raposa com um passado célebre. Eles farão qualquer coisa para superar um ao outro. por Divulgação
Um reino tão adorável e cruel, de Stacia Stark (2025): em Eprotha, os deuses tomam a magia dos humanos em troca de proteção. Prisca nunca deveria ter mantido seu poder - e, agora, sua vida está em perigo. por Divulgação
Uma janela sombria, de Rachel Gillig (2024): Para se manter em segurança, Elspeth Spindle precisa esconder um monstro. Ela o chama de Pesadelo, um espírito antigo preso em sua cabeça que a protege e mantém seus segredos a salvo. por Divulgação
Parceira, de Ali Hazelwood (2025): uma jovem precisa enfrentar humanos, licanos e vampiros. Mas o maior desafio será aceitar seu destino como parceira de um lobisomem poderoso e irresistível. por Divulgação
Wind Weaver - A guardiã do vento, de Julie Johnson (2025): uma jovem com poderes do vento que precisa dominar sua magia para salvar seu reino. por Divulgação
De sangue e cinzas, de Jennifer L. Armentrout (2021): À espera de sua Ascensão, Poppy prefere estar entre os guardas, lutando contra o mal que levou sua família, do que se preparar para ser considerada digna pelos deuses.  por Divulgação
A serpente e as asas feitas de noite, de Carissa Broadbent (2024): Oraya é a filha adotiva do rei dos vampiros. Humana em meio a predadores naturais, sua única chance de sobreviver é vencendo o Kejari, um lendário torneio promovido pela deusa da morte. por Divulgação
Entre feras e espinhos, de Elizabeth Helen (2024) por Divulgação
Elite de prata, de Dani Francis (2025): Wren Darlington sobreviveu por anos mascarando seus poderes, enquanto ajudava a Rebelião. Porém, um passo em falso a fez cruzar caminhos com o serviço militar do Continente. por Divulgação
O cavaleiro e a mariposa, de Rachel Gillig (2025): o início de uma duologia de fantasia gótica sobre sonhos enigmáticos, magia sombria e uma jornada perigosa. por Divulgação
A fúria das chamas, de Olivia Rose Darling (2025): Cinco ovos de dragão, há muito considerados fósseis, eclodem na presença da princesa Elowen Atarah. A alma da jovem então se une à dos dragões. por Divulgação
O reino oculto, de Holly Renee (2025): ao fugir de casa, a princesa Nyra de Marmoris encontra refúgio entre rebeldes que planejam a queda de seu tirânico pai. por Divulgação
Powerless, de Lauren Roberts (2024): Paedyn é uma garota sem poderes em um reino onde pessoas comuns são perseguidas e o rei é quem as executa. por Reprodução
Reckless, de Lauren Roberts (2025): O reino de Ilya está em polvorosa. Depois dos resultados chocantes das Provas do Expurgo, Paedyn Gray, uma Comum, precisa lidar com as consequências de suas ações.  por Divulgação
Fearless, de Lauren Roberts (2025): a conclusão da trilogia iniciada em Powerless.  por Divulgação
Cidade da Lua Crescente: Casa de Terra e Sangue, de Sarah J. Maas (2020): Bryce Quinlan tinha a vida perfeita até que um demônio assassina alguns de seus melhores amigos. por Divulgação
Um destino tatuado em sangue, de Danielle L. Jensen (2025): um universo inspirado na mitologia nórdica, onde uma jovem terá que enfrentar desafios mortais — e um romance proibido. por Divulgação
Sangue de Hércules, de Jasmine Mas (2025): Alexis Hert vive cercada por vilões que a sufocam com ódio, mas eles não sabem com quem estão mexendo. por Divulgação
Assistente do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer (2024): Evie Sage precisa desesperadamente de um trabalho. Então, aceita um emprego com o Vilão mais famoso de Rennedawn. por Divulgação
Meio-sangue, de Jennifer L. Armentrout (2025): O Covenant é uma escola de treinamento para descendentes de deuses.  por Divulgação
Uma sombra na brasa, de Jennifer L. Armentrout (2023): uma nova série baseada no escandaloso universo de Sangue e Cinzas.  por Divulgação
Era uma vez um coração partido, de Stephanie Garber (2022): Evangeline Raposa descobre que o amor de sua vida está prestes a se casar com outra pessoa. Ela aceita fazer um acordo com o perverso Príncipe de Copas. por Divulgação
A maldição de sombra e gelo, de Catharina Maura (2025): Um imperador amaldiçoado. Uma princesa com magia proibida. Uma união que pode ser a salvação de todos. por Divulgação
A ascensão das estrelas, de Imani Erriu (2025): ela perdeu tudo para as estrelas. Agora vai reivindicar o próprio céu. por Divulgação
O acordo das rosas, de Sasha Peyton Smith (2025): omantasia inspirada na era da regência, perfeita para fãs de Bridgerton e A Seleção. por Divulgação
Divinos rivais, de Rebecca Ross (2023): dois jornalistas rivais encontram o amor em meio a uma guerra entre deuses. por Divulgação
O irresistível desejo de amar quem tanto odeio, de Brigitte Knightley (2025): Osric e Adrienne unem forças para investigar a misteriosa reincidência de uma doença mortal e encontrar sua cura. por Divulgação
Despertar da chama eterna, de Penn Cole (2025): Em um mundo colonizado por deuses e governado por seus cruéis e mágicos Descendentes, a curandeira Diem Bellator sonha escapar da vida sufocante em sua humilde aldeia. por Divulgação
Encantada, de Laura Thalassa (2025) por Divulgação
Coração de gelo e rosas, de Babi A. Sette (2025) por Divulgação
O inimigo dos meus sonhos, de Jenny Williamson (2025) por Divulgação
Luzes do Norte, de Giu Domingues (2022) por Divulgação
Gild - A prisioneira dourada, de Raven Kennedy (2023) por Divulgação
Aliança celestial, de Saara El-Arifi (2025) por Divulgação
