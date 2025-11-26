TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

É o momento de dizer “basta” ao que drena sua energia

Fernanda Varela

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta da Foice, número 10 do baralho cigano, anuncia um dia de ação e coragem. Ela representa rupturas, encerramentos e escolhas que, embora possam parecer duras, abrem espaço para algo melhor. É o momento de dizer “basta” ao que drena sua energia e de colher os frutos do que foi bem plantado.

Nesta quarta-feira, a Foice traz clareza e força para cortar vínculos, hábitos ou pensamentos que impedem o crescimento. No trabalho, ela pede objetividade e foco no que realmente traz resultado. No amor, pode representar o fim de padrões desgastantes ou o início de uma nova fase mais sincera.

Espiritualmente, a carta fala sobre limpeza energética e libertação. É hora de deixar o passado no lugar dele e se abrir para o novo ciclo que começa a se formar.

Conselho do dia: não tenha medo de encerrar o que já cumpriu seu papel. A Foice ensina que às vezes é preciso podar para que a vida volte a florescer.

