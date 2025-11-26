ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quarta-feira (26 de novembro) traz boas notícias para 4 signos: dinheiro inesperado vai aparecer no seu caminho

Tá sem grana? Se você for de algum desses quatro signos, os dias de glória virão

Fernanda Varela

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 00:30

Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso Crédito: iStock

A quarta-feira (26 de novembro) vem com energia de abundância e retribuição. Os anjos da guarda trazem boas notícias no campo financeiro, especialmente para quem vem se esforçando sem reconhecimento. Um valor inesperado pode surgir, reembolso, presente, pagamento atrasado ou até uma nova fonte de renda. O universo está ajustando o fluxo da prosperidade e devolvendo o que é seu por merecimento. É tempo de agradecer e se abrir para receber.

Áries

Um dinheiro que você nem contava pode aparecer, aliviando pendências e trazendo motivação. Use esse impulso com sabedoria: o momento é ideal para organizar as finanças e planejar algo importante.

Touro

O esforço e a paciência começam a render frutos. Uma quantia pode chegar de forma inesperada, provando que o universo recompensa quem age com constância. Evite gastar por empolgação, esse valor pode abrir portas maiores.

Virgem

O dia reserva uma boa surpresa financeira. Pode vir por meio de um trabalho extra, ajuda ou proposta profissional. A energia é de reconhecimento e estabilidade. Confie: o que parecia estagnado começa a se movimentar.

Sagitário

A sorte financeira brilha para você. Oportunidades de ganhos rápidos ou uma notícia positiva sobre dinheiro podem surgir de repente. Esse retorno vem como sinal de que o universo está equilibrando suas energias de merecimento.

