ENSINO MÉDIO

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Medalhista olímpica compartilhou fotos e um texto longo sobre o fim da etapa escolar

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08:29

Rayssa Leal Crédito: Divulgação

A trajetória da “Fadinha do Skate”, que acumulou conquistas internacionais antes mesmo de completar a maioridade, ganhou neste domingo (23) um novo marco - desta vez, fora das pistas. Rayssa Leal celebrou a conclusão do ensino médio e compartilhou nas redes sociais um texto emocionado, acompanhado de fotos, para registrar o encerramento de uma etapa que, segundo ela, foi tão desafiadora quanto especial.

A medalhista olímpica dedicou boa parte da publicação aos amigos que dividiram a rotina de estudos. “Aos meus amigos, completamos mais um ciclo juntos. Estou muito feliz de dividir essa fase escolar com vocês; agora, o melhor está por vir. Amo cada um de vocês; nossa amizade deixou nossa rotina mais leve!”, escreveu. Em tom de comemoração coletiva, completou: “Consegui, nós conseguimos!”.

O reconhecimento também se estendeu a pessoas que acompanharam de perto seu caminho acadêmico. Rayssa reservou um agradecimento “especial à tia Cláudia, Alana e Leandro”, destacando a confiança para que fosse a oradora da turma. “Obrigada por me darem essa incrível oportunidade, por cada detalhe e cada ato de carinho. (...) Vocês foram minha segunda casa!”, registrou.

Rayssa Leal celebrou formatura do Ensino Médio 1 de 7

Professores foram lembrados como parte essencial dessa construção. A skatista descreveu o vínculo criado ao longo dos anos: “Aos professores, um muito obrigada por cada ensinamento dentro e fora das matérias. Vocês foram como guias, mestres e, muito além, nos tornamos amigos nessa jornada inteira”.

O momento mais pessoal do depoimento, porém, foi reservado à família. Rayssa ressaltou o papel decisivo dos pais durante sua formação escolar. “Quero agradecer ao meu papai e à minha mamãe por me ensinarem a acreditar em mim mesma, por estarem ao meu lado e me incentivarem como ninguém. Sem vocês, nada disso seria possível”, escreveu. Também fez menção a “Titati”, agradecendo “por cada puxão de orelha e por me ajudar em cada segundinho!”.

Ao anunciar oficialmente o fim do ciclo escolar, resumiu o sentimento: “Enfim, formada! Mais uma etapa da minha vida se realizou, mais um sonho realizado”.

Quem é Rayssa Leal

Nascida em 4 de janeiro de 2008, em Imperatriz (MA), Jhulia Rayssa Mendes Leal ficou conhecida mundialmente após viralizar, aos 7 anos, vestida de fada enquanto fazia manobras de street - imagem que lhe rendeu o apelido de “Fadinha do Skate”. Ela começou a praticar o esporte aos 6 anos, influenciada por amigos próximos da família, e rapidamente avançou no cenário competitivo.

Aos 11 anos, venceu uma etapa da Street League Skateboarding (SLS) em Los Angeles, superando Pamela Rosa, então líder do ranking mundial. Com 13, conquistou a prata no street nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 (realizados em 2021), tornando-se a atleta brasileira mais jovem a subir ao pódio olímpico. Em Paris-2024, já com 16 anos, voltou das Olimpíadas com o bronze — feito que a consagrou como a brasileira mais jovem a conquistar duas medalhas olímpicas.