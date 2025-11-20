Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Inscrições podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06:00

Nova Itaberaba, Santa Catarina
Nova Itaberaba, Santa Catarina Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Nova Itaberaba

A Prefeitura de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 25 cargos. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (21) até o dia 12 de dezembro. Os salários chegam a R$ 6,3 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Fênix Instituto. A taxa de inscrição é de R$50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 100,00 para os cargos que demandam nível superior.

Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que atendam aos requisitos de habilitação exigidos para cada um deles.

Vagas e salários

Confira todas as vagas e salários do concurso da prefeitura de Nova Itaberaba

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
1 de 7
Veja vagas por Reprodução

Isenção da taxa de inscrição

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos doadores de sangue, de Medula Óssea ou baixa renda inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CADúnico). O prazo para solicitação vai até o dia 2 de dezembro.

Leia mais

Imagem - Funceb abre vagas de emprego com salário de R$ 2,3 mil

Funceb abre vagas de emprego com salário de R$ 2,3 mil

Imagem - Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Imagem - PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil

PGM abre inscrições para concurso com salários de R$ 32,7 mil

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas: a primeira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Objetiva para todos os cargos; a segunda, de caráter classificatório, constando de prova de Títulos, para os candidatos ao cargo de professor; e uma terceira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Prática, para os candidatos aos cargos de motorista e operador.

As provas objetiva e prática estão previstas para 21 de dezembro. O processo seletivo terá validade de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 29 de dezembro.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

Mais recentes

Imagem - Hub Salvador e Farol Negro realizam Black Talk Show com foco na economia criativa

Hub Salvador e Farol Negro realizam Black Talk Show com foco na economia criativa
Imagem - Grandes empresas oferecem mais de 1.000 vagas em todo o Brasil — saiba como se inscrever

Grandes empresas oferecem mais de 1.000 vagas em todo o Brasil — saiba como se inscrever
Imagem - Funceb abre vagas de emprego com salário de R$ 2,3 mil

Funceb abre vagas de emprego com salário de R$ 2,3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)
01

Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
03

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Imagem - Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo
04

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo