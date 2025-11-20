CONFIRA VAGAS

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Inscrições podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (21)

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06:00

Nova Itaberaba, Santa Catarina Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Nova Itaberaba

A Prefeitura de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 25 cargos. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (21) até o dia 12 de dezembro. Os salários chegam a R$ 6,3 mil e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Fênix Instituto. A taxa de inscrição é de R$50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 100,00 para os cargos que demandam nível superior.

Os candidatos poderão inscrever-se para até dois cargos, desde que atendam aos requisitos de habilitação exigidos para cada um deles.

Vagas e salários

Confira todas as vagas e salários do concurso da prefeitura de Nova Itaberaba 1 de 7

Isenção da taxa de inscrição

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos doadores de sangue, de Medula Óssea ou baixa renda inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (CADúnico). O prazo para solicitação vai até o dia 2 de dezembro.

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas: a primeira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Objetiva para todos os cargos; a segunda, de caráter classificatório, constando de prova de Títulos, para os candidatos ao cargo de professor; e uma terceira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Prática, para os candidatos aos cargos de motorista e operador.