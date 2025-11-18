VEJA CARGOS DISPONÍVEIS

Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de dezembro

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa/PR), abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para seis cargos. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 3 de dezembro, às 18h. Os salários são de R$ 12,9 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$130,00.

Vagas e salários

