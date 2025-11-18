Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:00
A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa/PR), abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para seis cargos. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 3 de dezembro, às 18h. Os salários são de R$ 12,9 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$130,00.
Veja vagas disponíveis no concurso da Secretaria da Fazenda do Paraná
A aplicação das provas objetivas e discursiva serão realizadas no dia 25 de janeiro de 2026. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 26 de fevereiro de 2026.