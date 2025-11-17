IMIGRANTES

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira

Itabuna afirma que líderes Warao pediram a viagem; Montes Claros diz que não foi avisada sobre a chegada

A chegada inesperada de 41 imigrantes venezuelanos a Montes Claros, em Minas Gerais, está mobilizando órgãos públicos e órgãos de controle. Uma reunião marcada para esta segunda-feira (17) deve reunir representantes da Prefeitura, do Ministério Público de Minas Gerais e da Defensoria Pública para definir os próximos passos do acolhimento emergencial.

Os imigrantes fazem parte de sete famílias indígenas da etnia Warao, com 14 adultos - quatro deles gestantes - e 27 crianças. Eles foram deixados na rodoviária da cidade na madrugada de sábado (15), após viajarem cerca de 680 quilômetros desde Itabuna, no sul da Bahia, onde viviam há aproximadamente quatro anos em um programa municipal de acolhimento que foi encerrado. A Prefeitura de Montes Claros solicitou que o abandono fosse registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar.

Atualmente, todo o grupo está instalado no Ginásio Municipal Ana Lopes, transformado em abrigo temporário pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. No espaço, recebem alimentação, roupas, itens de higiene e atendimento básico de saúde. Segundo o município, a prioridade inicial foi garantir condições mínimas de segurança, especialmente para as crianças.

Regularização e próximos passos

A administração municipal está em diálogo com o líder do grupo, Amário Mota, e iniciou o processo de regularização documental das famílias, segundo o Estado de Minas. A atualização dos registros é necessária para o acesso ao Cadastro Único e para uma possível inserção dos adultos no mercado de trabalho formal. Assistentes sociais já realizam um levantamento do perfil profissional dos imigrantes para futuros encaminhamentos.

Entre as soluções avaliadas estão alternativas de moradia, como aluguel social ou inclusão em programas habitacionais. A matrícula das crianças na rede pública também está no radar do município, como forma de acelerar a integração das famílias.

O que se sabe sobre a viagem

Relatos colhidos pela Guarda Municipal indicam que o transporte partiu de Itabuna na sexta-feira (14), por volta das 13h, e chegou a Montes Claros à 1h40 do dia seguinte. O motorista ouvido pelos agentes afirmou ter sido contratado pela Prefeitura de Itabuna para levar as famílias até o terminal rodoviário e retornar ao estado baiano.

Um representante do grupo relatou que, em Itabuna, eles viviam em uma residência com despesas custeadas pelo município, mas que os pagamentos teriam sido interrompidos. Sem alternativa, teriam sido deixados na rua antes do embarque para Minas Gerais.

A Prefeitura de Montes Claros afirmou que não teve qualquer participação no deslocamento. Em nota, declarou: "A Prefeitura de Montes Claros reforça seu compromisso com a proteção social, a dignidade humana e a atuação responsável diante de situações emergenciais, ao mesmo tempo em que esclarece que não participou, não autorizou e não foi previamente comunicada sobre o transporte e o desembarque dessas famílias."

A Polícia Federal informou que foi acionada e que vai analisar a documentação dos venezuelanos.

O que diz a Prefeitura de Itabuna

Em nota, a Prefeitura de Itabuna apresentou uma versão distinta. O município afirmou que os próprios líderes decidiram pela transferência durante uma reunião realizada na quarta-feira (12) e solicitaram o ônibus, além de mantimentos e fraldas, para seguir até Montes Claros.

“Com a decisão coletiva, os líderes solicitaram à Prefeitura a cessão de um ônibus para que o grupo integrado por sete famílias, um total de 41 pessoas, sendo sete homens, sete mulheres e 27 crianças, fizesse a viagem. Além disso, pediram mantimentos e fraldas para a jornada à cidade mineira”, diz a nota.

O texto acrescenta que as famílias receberam assistência à saúde e à educação durante o período em que foram acolhidas em Itabuna. O município afirma ainda ter contado com o apoio do MPF, do MP-BA e da Polícia Federal para o desarquivamento dos processos de refúgio no Sisconare e emissão das Carteiras de Registro Nacional Migratório.