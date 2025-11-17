'Se eu der mancada, tô ferrada': Sandrão detalha convivência com Elize Matsunaga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:51
A repercussão da série “Tremembé”, lançada no Prime Video, levou Sandra Regina Ruiz Gomes, a Sandrão, a revisitar sua convivência com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen. A ex-detenta, que é interpretada pela atriz Letícia Rodrigues na produção, relatou suas experiências com as duas em entrevista ao “Domingo Espetacular”, exibida neste domingo (16).
Convivência com Elize e Suzane
Durante a conversa com Roberto Cabrini, ela comentou que acreditava que Elize demonstrava mais dificuldade para lidar com o passado. Sem pensar muito, respondeu quando questionada. “Eu achava que seria Elize.” Ao justificar a percepção, completou: “Porque em algumas conversas dava para ver que ela se arrependia.”
Cabrini insistiu em saber se a convivência causava medo. Sandrão foi direta. “Se você se envolve com uma pessoa e você sabe que ela pode estourar em algum momento, você vai ficar com receio. Você não vai dar mancada com essa pessoa. Então é melhor terminar para não dar nenhuma mancada.”
O jornalista ainda perguntou se ela temia que Elize pudesse agir de modo semelhante ao crime cometido contra o marido. Sandrão admitiu: “Eu pensei, tipo, se eu der mancada com ela, eu tô ferrada.”
Como começou a relação com Suzane von Richthofen
A ex-detenta também resgatou a história com Suzane. Disse que a aparência da presa chamou sua atenção e que o convívio aproximou as duas durante partidas de xadrez - um benefício concedido apenas às internas com comportamento exemplar. O romance, segundo ela, foi intenso, mas inicialmente discreto, já que Suzane relutava em expor a relação. Apenas em 2014 decidiram assumir o namoro publicamente, inclusive em entrevista concedida a Gugu.
Ao responder sobre possíveis manipulações, Sandrão rebateu as acusações. “Se em algum momento teve alguma manipulação como dizem, eu não vejo. Mas se foi, tranquilo, mas o tempo que eu tive com ela eu fui feliz.”
Ela também recordou planos que chegaram a fazer juntas. “[Planejamos] que quando saísse, eu ia trazer ela para Mogi das Cruzes, a gente ia começar do zero e eu ia montar uma oficina para ela. Eu consertava máquina então ia conseguir emprego em algum outro lugar.”
Elize Matsunaga foi condenada por matar e esquartejar marido
Série faz sucesso
A série que reacendeu a história entre elas se apoia em dois livros de true crime - “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora” -escritos pelo jornalista Ullisses Campbell, que também integra a equipe de roteiristas. O projeto tem direção geral de Vera Egito, ao lado de Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.
O seriado rapidamente se tornou um sucesso, sendo dos mais assistidos da história do Prime Video no Brasil.
