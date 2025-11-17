ENTREVISTA

'Se eu der mancada, tô ferrada': Sandrão detalha convivência com Elize Matsunaga

Ex-detenta relata como se aproximou de Suzane, por que desconfiava de Elize e reage à repercussão da nova série do Prime Video

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:51

Sandrão e Elize Matsunaga Crédito: Reprodução

A repercussão da série “Tremembé”, lançada no Prime Video, levou Sandra Regina Ruiz Gomes, a Sandrão, a revisitar sua convivência com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen. A ex-detenta, que é interpretada pela atriz Letícia Rodrigues na produção, relatou suas experiências com as duas em entrevista ao “Domingo Espetacular”, exibida neste domingo (16).

Condenada em 2003 a 27 anos pelo sequestro e morte de um adolescente de 14 anos - encontrado com um tiro na cabeça mesmo após o pagamento do resgate - Sandrão foi transferida para Tremembé depois de agredir um agente penitenciário. Ali, primeiro se envolveu com Elize e, anos depois, iniciou um relacionamento com Suzane, com quem trabalhou na fábrica de roupas da penitenciária.

Convivência com Elize e Suzane

Durante a conversa com Roberto Cabrini, ela comentou que acreditava que Elize demonstrava mais dificuldade para lidar com o passado. Sem pensar muito, respondeu quando questionada. “Eu achava que seria Elize.” Ao justificar a percepção, completou: “Porque em algumas conversas dava para ver que ela se arrependia.”

Cabrini insistiu em saber se a convivência causava medo. Sandrão foi direta. “Se você se envolve com uma pessoa e você sabe que ela pode estourar em algum momento, você vai ficar com receio. Você não vai dar mancada com essa pessoa. Então é melhor terminar para não dar nenhuma mancada.”

O jornalista ainda perguntou se ela temia que Elize pudesse agir de modo semelhante ao crime cometido contra o marido. Sandrão admitiu: “Eu pensei, tipo, se eu der mancada com ela, eu tô ferrada.”

Como começou a relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta também resgatou a história com Suzane. Disse que a aparência da presa chamou sua atenção e que o convívio aproximou as duas durante partidas de xadrez - um benefício concedido apenas às internas com comportamento exemplar. O romance, segundo ela, foi intenso, mas inicialmente discreto, já que Suzane relutava em expor a relação. Apenas em 2014 decidiram assumir o namoro publicamente, inclusive em entrevista concedida a Gugu.

Ao responder sobre possíveis manipulações, Sandrão rebateu as acusações. “Se em algum momento teve alguma manipulação como dizem, eu não vejo. Mas se foi, tranquilo, mas o tempo que eu tive com ela eu fui feliz.”

Ela também recordou planos que chegaram a fazer juntas. “[Planejamos] que quando saísse, eu ia trazer ela para Mogi das Cruzes, a gente ia começar do zero e eu ia montar uma oficina para ela. Eu consertava máquina então ia conseguir emprego em algum outro lugar.”

Série faz sucesso

A série que reacendeu a história entre elas se apoia em dois livros de true crime - “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora” -escritos pelo jornalista Ullisses Campbell, que também integra a equipe de roteiristas. O projeto tem direção geral de Vera Egito, ao lado de Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio.

O seriado rapidamente se tornou um sucesso, sendo dos mais assistidos da história do Prime Video no Brasil.