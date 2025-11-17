Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia para aceitar o melhor que a vida tem para oferecer. Esta segunda (17) traz o desafio de dizer sim para algo novo ou mesmo se arriscar a fazer algo que você estava na dúvida. Com as proteções do guias em alta, o momento é bom para sair com alguém diferente, marcar uma viagem e até para olhar com olhos mais caridosos para aquela proposta profissional que chegou e você não deu bola.
A sorte do dia mostrará ainda que tudo vai fluir ao seu favor com muita alegria, aventuras e a certeza de que não se deixou de fazer nada do que se gostaria por medo.
Sorte do dia
A mensagem é a seguinte:
Dizer “sim” significava levar em conta meus desejos e minhas necessidades
