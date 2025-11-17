MENSAGEM

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia para aceitar o melhor que a vida tem para oferecer. Esta segunda (17) traz o desafio de dizer sim para algo novo ou mesmo se arriscar a fazer algo que você estava na dúvida. Com as proteções do guias em alta, o momento é bom para sair com alguém diferente, marcar uma viagem e até para olhar com olhos mais caridosos para aquela proposta profissional que chegou e você não deu bola.

A sorte do dia mostrará ainda que tudo vai fluir ao seu favor com muita alegria, aventuras e a certeza de que não se deixou de fazer nada do que se gostaria por medo.

A mensagem é a seguinte:

Dizer “sim” significava levar em conta meus desejos e minhas necessidades