Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia para aceitar o melhor que a vida tem para oferecer. Esta segunda (17) traz o desafio de dizer sim para algo novo ou mesmo se arriscar a fazer algo que você estava na dúvida. Com as proteções do guias em alta, o momento é bom para sair com alguém diferente, marcar uma viagem e até para olhar com olhos mais caridosos para aquela proposta profissional que chegou e você não deu bola. 

A sorte do dia mostrará ainda que tudo vai fluir ao seu favor com muita alegria, aventuras e a certeza de que não se deixou de fazer nada do que se gostaria por medo. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta sexta (14)

Hora de se desafiar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (13)

Hora de ter sabedoria: tire a sua sorte do dia para esta quarta (12)

Hora de agir rápido: tire a sua sorte do dia para esta terça (11)

Hora de se antecipar: tire a sua sorte do dia para esta segunda (10)

A mensagem é a seguinte:

Dizer “sim” significava levar em conta meus desejos e minhas necessidades

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Mergulhados em dívidas: 4 signos vão ter um baque financeiro no final do mês

Mergulhados em dívidas: 4 signos vão ter um baque financeiro no final do mês

Imagem - 4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

4 signos podem terminar o relacionamento este mês; veja se o seu está ameaçado

Imagem - 3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

3 signos vão viver uma paixão intensa e inesperada esta semana

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Tarot desta segunda (17 de novembro) indica ganhos financeiros e novos caminhos nesta semana

Tarot desta segunda (17 de novembro) indica ganhos financeiros e novos caminhos nesta semana
Imagem - 6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

MAIS LIDAS

Imagem - Pai chama a polícia após filha de 4 anos desenhar orixá em atividade da escola
01

Pai chama a polícia após filha de 4 anos desenhar orixá em atividade da escola

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (17 de novembro) é O Trevo: nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda (17 de novembro) é O Trevo: nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes

Imagem - Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
03

Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
04

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista