Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Evento movimenta a Mouraria com gastronomia, música e promoções

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 13:18

Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Salvador recebe a partir da próxima terça-feira (18) o 1º Festival da Lambreta da Mouraria, que vai transformar o tradicional bairro do Centro Histórico em um circuito gastronômico dedicado à iguaria típica da capital baiana. O evento segue até 30 de novembro e reúne seis bares e restaurantes locais, além de promoções especiais e programação musical.

Participam desta primeira edição os estabelecimentos Bigu, Koisa Nossa, Mistura Perfeita, Oxente Menina, Bar da Crys e Destampa, cada um com preparos próprios da lambreta, temperos exclusivos e combinações que reforçam a identidade culinária da região.

De segunda a quarta-feira, o público conta com promoções: na compra de duas cervejas, a terceira é grátis, e ao pedir duas dúzias da iguaria, a terceira também sai por conta da casa. Já de quinta a domingo, o festival realiza o “Esquenta do Bloco Os Internacionais”, com música e um combo especial (lambreta + petisco) criado por cada bar participante.

O evento é uma realização da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com comerciantes locais, a SOLE Produções e o bloco Os Internacionais, que tem sede histórica na Mouraria. A ideia nasceu justamente no processo de retomada do bloco, marcado pela tradição boêmia da região.

Segundo Antônio Walter Luna, diretor da instituição, o objetivo é fortalecer a cultura local e movimentar a economia do bairro. Para Gegê Magalhães, diretor de Qualificação e Promoção do Turismo da Secult, o festival integra a estratégia municipal de revitalização do Centro Histórico, inspirada em ações recentes em Saúde e Santo Antônio Além do Carmo.

