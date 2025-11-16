GASTRONOMIA

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Evento movimenta a Mouraria com gastronomia, música e promoções

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 13:18

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18) Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Salvador recebe a partir da próxima terça-feira (18) o 1º Festival da Lambreta da Mouraria, que vai transformar o tradicional bairro do Centro Histórico em um circuito gastronômico dedicado à iguaria típica da capital baiana. O evento segue até 30 de novembro e reúne seis bares e restaurantes locais, além de promoções especiais e programação musical.

Participam desta primeira edição os estabelecimentos Bigu, Koisa Nossa, Mistura Perfeita, Oxente Menina, Bar da Crys e Destampa, cada um com preparos próprios da lambreta, temperos exclusivos e combinações que reforçam a identidade culinária da região.

De segunda a quarta-feira, o público conta com promoções: na compra de duas cervejas, a terceira é grátis, e ao pedir duas dúzias da iguaria, a terceira também sai por conta da casa. Já de quinta a domingo, o festival realiza o “Esquenta do Bloco Os Internacionais”, com música e um combo especial (lambreta + petisco) criado por cada bar participante.

O evento é uma realização da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com comerciantes locais, a SOLE Produções e o bloco Os Internacionais, que tem sede histórica na Mouraria. A ideia nasceu justamente no processo de retomada do bloco, marcado pela tradição boêmia da região.