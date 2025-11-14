DESTAQUE DA GLOBO

Ator baiano lança novo quiosque na Orla de Pituaçu; veja mais

Lançamento é parte de projeto de revitalização de trecho que vai da Boca do Rio até Piatã

Gilberto Barbosa

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:13

Quiosque 'Ó Paí Ó' abre neste sábado (5) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem passou pela orla de Pituaçu nos últimos dias pode ter ficado curioso em relação às obras realizadas próximo ao Circo Picolino. O local vai abrigar um palco fixo, onde serão promovidos shows de samba todos os dias, a partir da próxima quinta-feira (20). O palco será montado entre dois restaurantes que serão inaugurados neste sábado (15).

Os pontos abrigam o Samba Social Clube, de origem carioca, e o Ó Paí Ó, do ator baiano Érico Brás, que também opera no Pelourinho. Érico esteve no local nesta sexta-feira (14) e conferiu os últimos detalhes antes da abertura oficial.

“Estamos muito felizes com essa expansão. Eu tenho falado que somos um terreiro gourmet, porque pegamos a culinária baiana e a levamos para onde ela deve estar, que é um lugar de excelência. Espero que as pessoas cheguem no quiosque e encontrem um pedaço do Pelourinho naquele espaço e a nossa essência que é a culinária e o atendimento de alta qualidade”, disse.

O ator ressaltou que o cardápio mantém a essência do restaurante do Pelourinho. A base é a comida baiana, através da moqueca e dos frutos do mar. O restaurante conta com opções de carne e entradas como pastéis de camarão e bolinhos.

“Estamos muito felizes de estarmos inaugurando e expandindo para a região. Esperamos que o turista que chega em Salvador, possa escoar para a Orla, entendendo que ali é um novo ponto turístico. Estamos criando uma opção para quem está procurando novidades aqui na cidade”, completou o proprietário.

A obra chamou a atenção de moradores que passavam pelo local, como a jornalista Luci Bruni, 63 anos. Ela espera que o novo espaço dê uma nova vida para a região. “Espero que traga melhorias para essa área, que estava precisando ser revitalizada e que esse espaço se mantenha com o tempo. Se isso acontecer, vai ser muito bom para o bairro”, falou.

Batizado em homenagem ao sambista baiano Nelson Rufino, o palco seria inaugurado neste final de semana, mas o evento foi adiado devido a conflitos de agenda. A estreia contará com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Além disso, o público conhecerá a estátua feita em homenagem a Nelson Rufino. As apresentações acontecerão das 16h às 20h. A atração da estreia será definida em uma seletiva na próxima semana.



A iniciativa integra o plano de novos equipamentos a serem instalados no trecho de 3,5 quilômetros da orla, que receberá 25 quiosques. Eles serão divididos entre dois segmentos: gastronomia e conveniência. Os restaurantes terão capacidade para 140 pessoas, enquanto o segundo tipo tem capacidade reduzida, para 48 visitantes.

Além das marcas já citadas, serão inaugurados quiosques dos grupos Espetto Baiano e Red, além do quiosque franquia Chopp Brahma. Os bares e restaurantes funcionarão até às 22 horas

Em entrevista ao CORREIO, no dia 6 de novembro, o vice-presidente executivo da Orla Brasil, Guilherme Borges, contou os detalhes do projeto. O objetivo, segundo ele, é tornar o trecho do Corsário, Pituaçu e Patamares um destino turístico da capital soteropolitana. Daí surgiu a ideia de ter uma banda fixa para se apresentar todos os dias no local.

“Será um espaço com palco fixo onde acontecerão shows de samba todos os dias, pelo menos durante o verão. Precisamos transformar essa orla no destino, então temos que ter uma constância. Estamos ensaiando uma banda residente, que fará quatro horas de shows”, explica o vice-presidente.

Cada apresentação contará com seis músicos, mas o total de artistas é maior, permitindo que seja feito um revezamento entre eles. “Antes de ser uma roda de samba em um bar, os shows serão um produto cultural”, ressalta. A Orla Brasil é a empresa responsável pela concessão dos novos equipamentos da orla pelos próximos 30 anos.