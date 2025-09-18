NOVIDADE

Beach club e bares para mais de 100 pessoas: veja os detalhes da nova orla de Salvador

25 quiosques serão inaugurados em novembro

Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 05:00

Veja o projeto da nova orla de Salvador Crédito: Divulgação

Falta pouco para que um trecho da orla de Salvador seja completamente renovado. A partir do dia 15 de novembro, a extensão de 3,5 quilômetros receberá 25 quiosques com bares, restaurantes e barracas de acarajé. Além disso, beaches clubs serão instalados na faixa de areia que corresponde às praias do Corsário, Pituaçu e Patamares. O CORREIO conversou com Eduardo Sampaio, diretor da Orla Brasil - responsável pelo projeto - e traz os detalhes sobre a nova cara da orla da capital baiana.

O projeto é ambicioso e contempla a inserção de 32 novos equipamentos na orla de Salvador, com o objetivo de atrair moradores e turistas para regiões não contempladas por pontos turísticos da cidade. Na primeira etapa, serão 25 quiosques inaugurados. Eles serão divididos entre dois segmentos: gastronomia e conveniência. Os restaurantes terão capacidade para 140 pessoas, enquanto o segundo tipo tem capacidade reduzida, para 48 visitantes.

Todos os equipamentos estão em negociação para serem ocupados por empresas, segundo Eduardo Sampaio, da Orla Brasil. Ao menos três delas já foram anunciadas: Ó Paí Ó, Grupo Espetto Baiano, Grupo Red, quiosque franquia Chopp Brahma e Samba Social Club. Sendo o último uma operação criada no Rio de Janeiro. A capital carioca, inclusive, conta com quiosques concedidos à Orla Brasil. A concessão em Salvador tem prazo de duração de 30 anos.

Veja o projeto da nova orla de Salvador 1 de 4

"Pretendemos transformar esse trecho de praia em destino. É um trecho que não tinha frequência relevante no turismo, mas acreditamos que essa realidade vai mudar. Todos os players do turismo que avaliam o projeto têm a certeza que estamos no caminho certo", afirma Eduardo Sampaio. "Chegamos para revolucionar, com uma praia com serviços de qualidade, operadores renomados e cuidado com a sustentabilidade e com o social", completa.

Os bares e restaurantes deverão ter horário de funcionamento até às 22 horas, sendo esperado o pico de movimento durante o final da manhã e no final da tarde, especialmente aos finais de semana. Além dos quiosques na orla, os operadores dos quiosques poderão instalar até 60 cadeiras e mesas na faixa de areia, transformando os equipamentos em espécie de beaches clubs (clubes de praia, em tradução livre).

LEIA MAIS SOBRE O CASO Nova Orla de Pituaçu terá quiosques, música e gastronomia; confira

"Serão 13 quiosques gastronômicos, com cozinha à gás e capacidade para cerca de 140 pessoas sentadas. Eles terão uma extensão na praia, se tornando um verdadeiro beach club, com cerca de 60 cadeiras na areia. Os quiosques de conveniência terão em torno de 12 meses, totalizando cerca de 48 pessoas sentadas", detalha o diretor Orla Brasil. Profissionais selecionadas pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam) também vão operar na nova orla.

Capacitação

Um dos focos do investimento na orla de Salvador é a capacitação de profissionais que trabalham na praia. Nesta quarta-feira (17), 50 profissionais que já atuavam na região receberam os certificados do curso de capacitação ofertado pela Orla Brasil - empresa responsável pela concessão do novo Parque Urbano da Orla Pituaçu e do Parque Esportivo Boca do Rio.