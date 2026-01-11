RELIGIÃO

‘Não é sobre palco’, desabafa bispo Bruno Leonardo em culto em Salvador

Evento acontece neste domingo (11), no Parque de Exposições

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 11:23

Bispo Bruno Leonardo vai dooar R$ 100 mil para bebê em UTUI Crédito: Reprodução/Instagram

Uma multidão se reúne na manhã deste domingo (11), no Parque de Exposições, em Salvador, para acompanhar mais uma edição da “Visita do Profeta”, culto gratuito conduzido pelo bispo Bruno Leonardo, líder da Igreja Batista Avivamento Mundial. Com cerca de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, o religioso agradeceu a presença do público e fez um desabafo durante a celebração.

“Quando vejo essa multidão, meu coração entende que Deus está fazendo algo grande. Não é sobre palco, não é sobre números, é sobre Cristo sendo anunciado e o céu tocando a terra”, escreveu o bispo na legenda de uma publicação nas redes sociais.

O encontro teve início às 9h e reuniu fiéis de diferentes regiões da cidade. As entradas foram distribuídas gratuitamente por meio da plataforma Sympla.

Nas redes sociais, o líder religioso já havia convidado os fiéis para o culto. “Atenção, Salvador! No dia 11 de janeiro estaremos juntos para começarmos o ano do jeito certo: na presença de Deus, ouvindo Sua voz e alinhando nossos passos com o céu”, escreveu.