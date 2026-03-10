Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

Área de mais de 6 mil m² foi desapropriada para expansão do modal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 18:03

Projeto de estação do metrô no Campo Grande
Projeto de estação do metrô no Campo Grande Crédito: Divulgação/CTB

A passagem do metrô pelo Campo Grande, em Salvador, mudará a rotina de quem vive e transita pela região histórica da cidade. Depois da publicação de decretos de desapropriação de área de mais de 6 mil m², a expectativa é que as obras do Tramo 4 do metrô tenham início ainda neste semestre, segundo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). Para que o prazo seja cumprido, as negociações com os proprietários de imóveis afetados ainda precisam ser finalizadas. 

O CORREIO teve acesso a parte do projeto de expansão do modal em Salvador. Conforme as imagens acessadas pela reportagem, a estação do Campo Grande será localizada em um conjunto arquitetônico que envolve casarões antigos, inclusive onde funciona a Fundação João Fernandes da Cunha, fundada em 1992. O espaço fica próximo ao Teatro Castro Alves, no Largo Campo Grande.

Projeto da estação Campo Grande do metrô

Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Divulgação/CTB
1 de 6
Projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô por Google Maps/CTB

Segundo Eracy Lafuente, presidente da CTB, a estação deverá ter 190 vagas para estacionamento de veículos, além de pontos de comércio. Inicialmente, a previsão não era de que a estação fosse instalada nesse local, mas o projeto precisou ser ajustado após indicações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Prefeitura e Governo do Estado. O plano incial de perfurações de 60 metros tmabém foi alterado para profundidade entre 46 e 48 metros. 

"Nós fizemos estudos e examinamos, inclusive, a possibilidade, [da estação] ser na praça [Campo Grande]. Observando as questões de mitigação de impacto relacionadas ao trânsito e Carnaval, encontramos uma solução e conseguimos o deferimento do Iphan e do Ipac [Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia] para a demolição daquele composto de alvenaria", afirma Eracy Lafuente. Como já mostrou o CORREIO, moradores da região temem os impactos da expansão do metrô e cobram mais transparência do Estado. 

Segundo o presidente da CTB, a mudança de local da estação vai propiciar mais conforto aos usuários. "Ganhamos a possibilidade de ter esteticamente e do ponto de vista de volume, uma massa arquitetônica melhor do que, por exemplo, a estação Campo da Pólvora, que só tem uma saída com um mezanino embaixo", diz. O projeto ainda conta com duas saídas de emergência e ventilação (VSE), uma na Avenida Santa Rita, na ligação entre o Vale do Canela e o Campo Grande, e outra no Politeama. 

Leia mais

Imagem - Sem aviso, moradores do Campo Grande têm medo de perder casas para o metrô

Sem aviso, moradores do Campo Grande têm medo de perder casas para o metrô

Imagem - Após desapropriação no Campo Grande, governo contrata empresa por R$ 44 milhões para obras do metrô

Após desapropriação no Campo Grande, governo contrata empresa por R$ 44 milhões para obras do metrô

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Para que o plano de início das obras ocorra como o previsto, as negociações com donos de imóveis afetados ainda precisam ser finalizadas. "Evidente que, a partir da demolição, nós temos um capítulo ainda que chama-se: negociar, pagar e ter imissão na posse. Não queremos ser injustos e estamos verificando a melhor maneira de fazer isso", acrescenta Eracy Lafuente. 

Desapropriações

Uma área de cerca de 6 mil m² foi desapropriada no Campo Grande para a execução das obras do Tramo 4 da Linha 1 do metrô de Salvador. No total, o espaço a ser desocupado equivale a pouco menos de um campo de futebol, que por padrão tem cerca de 7.140 m². A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 18 de dezembro.

O novo trecho do metrô da capital, que ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande, foi autorizado pelo governo estadual em junho de 2025. O investimento previsto é de cerca de R$ 1,5 bilhão, e a expansão contará com um percurso de 1,2 km em via subterrânea. A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que atualmente liga a Lapa a Águas Claras.

Mais recentes

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade para idosos em Salvador e no interior

SAC emite de graça nova carteira de identidade para idosos em Salvador e no interior
Imagem - Turistas francesas pagam R$200 em duas pimentas no Mercado Modelo e acionam a Polícia Militar

Turistas francesas pagam R$200 em duas pimentas no Mercado Modelo e acionam a Polícia Militar
Imagem - Laboratório de drogas é descoberto na Região Metropolitana de Salvador

Laboratório de drogas é descoberto na Região Metropolitana de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
01

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador
03

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes