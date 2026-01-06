SALVADOR

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Expansão do modal terá um percurso de 1,2 km em via subterrânea



Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:39

Largo do Campo Grande Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Uma área de cerca de 6 mil m² será desapropriada no Campo Grande para a execução das obras do Tramo 4 da Linha 1 do metrô de Salvador. No total, o espaço a ser desocupado equivale a pouco menos de um campo de futebol, que por padrão tem cerca de 7.140 m². A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 18 de dezembro.

Na edição, foram divulgados três decretos que tratam da desapropriação da área. O primeiro, Decreto nº 24.218, determina a desapropriação de uma área de 1.284,84 m², situada no Largo do Campo Grande. Outro trecho do Largo, com 2.959,20 m², é alvo do Decreto nº 24.219, que autoriza a desocupação do espaço. Já o Decreto nº 24.220 estabelece a liberação de uma área de 1.803,0175 m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, localizada na Avenida Santa Rita, na ligação entre o Vale do Canela e o Campo Grande, para a implantação do novo trecho do metrô.

Os projetos serão executados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) em parceria com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). Segundo os decretos, a CTB está autorizada a “promover atos administrativos e judiciais, se necessário, em caráter de urgência”, com o objetivo de viabilizar a desapropriação das áreas necessárias à construção da nova estação.

O novo trecho do metrô da capital, que ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande, foi autorizado pelo governo estadual em junho de 2025. O investimento previsto é de cerca de R$ 2 bilhões, e a expansão contará com um percurso de 1,2 km em via subterrânea.

A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que atualmente liga a Lapa a Águas Claras. De acordo com a Sedur, já foram realizados levantamento topográfico, georreferenciamento e identificação de pontos de sondagem, etapas necessárias para viabilizar a implantação do novo trecho.