Pedreiro é preso após enviar fotos íntimas para mulher por mensagens

Elaine Sanoli
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 22:03
Um homem foi preso na cidade de Araci, no nordeste baiano, na manhã desta sexta-feira (27). Ele é suspeito de cometer o crime de stalking digital.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem teria criado um perfil falso em um aplicativo de mensagens para enviar fotos íntimas a uma mulher que o contratou como pedreiro.
O suspeito, de 44 anos, foi localizado no bairro Guarani e conduzido à Delegacia Territorial de Araci, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de stalking, injúria e ato libidinoso.