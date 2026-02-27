BAHIA

Pedreiro é preso após enviar fotos íntimas para mulher por mensagens

Ele é suspeito do crime de stalking digital

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 22:03

Delegacia de Araci Crédito: Alberto Maraux

Um homem foi preso na cidade de Araci, no nordeste baiano, na manhã desta sexta-feira (27). Ele é suspeito de cometer o crime de stalking digital.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem teria criado um perfil falso em um aplicativo de mensagens para enviar fotos íntimas a uma mulher que o contratou como pedreiro.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia 1 de 22