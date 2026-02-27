Acesse sua conta
Pedreiro é preso após enviar fotos íntimas para mulher por mensagens

Ele é suspeito do crime de stalking digital

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 22:03

Delegacia de Araci
Delegacia de Araci Crédito: Alberto Maraux

Um homem foi preso na cidade de Araci, no nordeste baiano, na manhã desta sexta-feira (27). Ele é suspeito de cometer o crime de stalking digital.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem teria criado um perfil falso em um aplicativo de mensagens para enviar fotos íntimas a uma mulher que o contratou como pedreiro.

O suspeito, de 44 anos, foi localizado no bairro Guarani e conduzido à Delegacia Territorial de Araci, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de stalking, injúria e ato libidinoso.

