Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro

Cantora recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10:18

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo assustou os fãs ao ser internada no Hospital Aliança Star, após sofrer um mal estar, desmaiar e machucar o rosto, na última quarta-feira (25). O episódio, segundo a cantora, foi provocado pela síncope vasovagal, condição médica que se destaca como a principal responsável por de desmaios.

"Esses desmaios ocorrem devido a uma súbita diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, desencadeada pela estimulação do nervo vago, presente na região da nuca", explica o médico Alfredo Salim Helito, do Hospital Sírio-Libanês.

A reação corporal, embora seja geralmente benigna, pode causar grande desconforto e preocupação para aqueles que a vivenciam. De acordo com Helito, a síndrome pode ser provocada por diversos fatores, especialmente em ambientes fechados ou aglomerados, onde a circulação de ar é limitada e a proximidade de pessoas pode aumentar o estresse físico e emocional.

"Locais como igrejas, salões de beleza, elevadores, ou qualquer espaço onde a ventilação é restrita e o calor pode se acumular, tornam-se propícios para o desencadeamento de uma crise vasovagal", explia.

Alguns comportamentos também podem provocar uma crise. O jejum prolongado, por exemplo, reduz os níveis de glicose no sangue e pode contribuir para a queda da pressão arterial. Além disso, permanecer em pé por longos períodos pode comprometer o retorno venoso, o que também pode levar a uma queda da pressão.

"Sentir-se ansioso ou passar por emoções intensas, como sustos ou grandes preocupações, também pode ativar a resposta vagal, provocando um desmaio", destaca.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica

1 de 11
Alta de Ivete

Ivete Sangalo usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (26), para contar que recebeu alta hospitalar. "Estou ótima, já tive alta do hospital! Estou maravilhosa!", disse Veveta nos Stories do Instagram. No vídeo, dá para notar um hematoma no olho e um curativo na testa da artista. "Estou lançando agora uma nova linha de maquiagem. (...) Gostei demais dessa nova textura, um preto que vai um pouco para o vermelho, um degradê", brincou.

Ivete explicou que o desmaio foi provocado por um episódio de síncope vasovagal, associado a um quadro de desidratação. Segundo ela, a desidratação foi consequência de uma forte diarreia, possivelmente causada por uma virose ou por algo que tenha comido.

Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026

1 de 39
"[Os médicos] chegaram à conclusão de que eu tive um episódio de vasovagal, que causa esses desmaios. No meu caso, foi por conta da desidratação. Eu tive uma diarreia grande, suponho que foi uma virose, porque agora já estou bem. Eu posso ter comido alguma coisa estragada também. É bem difícil determinar", explicou.

Tags:

Ivete Sangalo Saúde

