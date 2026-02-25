Ivete Sangalo é internada em Salvador após mal-estar; saiba estado de saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:54
Depois de arrastar multidões e não deixar ninguém parado nas ruas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, a cantora precisou apertar o botão de pausa. Ivete Sangalo, de 53 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira (25), no Hospital Aliança, na capital baiana, após sentir uma indisposição.
A notícia começou a ganhar força nas redes sociais depois que fãs notaram uma movimentação atípica na unidade de saúde. Para acalmar o público, a assessoria da artista confirmou a internação, mas garantiu que o cenário é de cautela e exames preventivos. Segundo a equipe de Ivete, ela teve uma "indisposição pontual" e seguiu para o hospital por mera orientação médica para realizar um check-up de rotina.
Vale lembrar que o episódio acontece logo após a maratona exaustiva do Carnaval 2026, onde Ivete enfrentou horas de trio e calor intenso em três estados diferentes. O susto atual traz à memória o que aconteceu em fevereiro de 2024, quando a cantora também precisou de cuidados hospitalares após a folia, sendo diagnosticada com pneumonia na época.
Por enquanto, não há um diagnóstico fechado ou previsão oficial de alta, mas a mensagem da equipe é de otimismo: "Ela está sendo acompanhada, passa bem e agradece o carinho e a preocupação de todos", informou a assessoria.