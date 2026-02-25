Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo é internada em Salvador após mal-estar; saiba estado de saúde

Cantora de 53 anos deu entrada no hospital nesta quarta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:54

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @rafamattei

Depois de arrastar multidões e não deixar ninguém parado nas ruas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, a cantora precisou apertar o botão de pausa. Ivete Sangalo, de 53 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira (25), no Hospital Aliança, na capital baiana, após sentir uma indisposição.

A notícia começou a ganhar força nas redes sociais depois que fãs notaram uma movimentação atípica na unidade de saúde. Para acalmar o público, a assessoria da artista confirmou a internação, mas garantiu que o cenário é de cautela e exames preventivos. Segundo a equipe de Ivete, ela teve uma "indisposição pontual" e seguiu para o hospital por mera orientação médica para realizar um check-up de rotina.

Leia mais

Imagem - Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Imagem - Wagner Moura tem sobrenome inspirado em 'feijoada indígena'; saiba a história

Wagner Moura tem sobrenome inspirado em 'feijoada indígena'; saiba a história

Imagem - Viih Tube faz alerta após cair em golpe e perder R$ 6,8 mil: 'Chorei de raiva'

Viih Tube faz alerta após cair em golpe e perder R$ 6,8 mil: 'Chorei de raiva'

Veja como foi o Carnaval de Ivete Sangalo este ano

Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews
Nicole Bahls prestigia a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Shawn Mendes, Bruna Marquezine e João Lucas prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Bruna Marquezine chegam no trio de Ivete Sangalo por Tomzé Fonseca/ Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. por Agnews
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador. por Agnews
Ivete Sangalo se emociona em homenagem a Preta Gil em frente ao Expresso 2222 por Reprodução/TV Bahia
Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução
João Gomes admite nervosismo e surpreende Ivete Sangalo ao cantar em trio por WEBERT BELICIO
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
Ivete Sangalo estende percurso no circuito Osmar por Reprodução/Redes sociais
Ivete Sangalo reuniu multidão no Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete dança com o filho, Marcelo por Reprodução
Ivete recebe Daniela Mercury em seu trio em Salvador por Vitor Santos/ AgNews
Ivete na Pipoca na Superterça de Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Ivete Sangalo arrasta multidão na pipoca na Superterça do Carnaval de Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
Ivete Sangalo arrasta multidão na pipoca na Superterça do Carnaval de Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
Ivete Sangalo arrasta multidão na pipoca na Superterça do Carnaval de Salvador por Maria Raquel Brito/CORREIO
1 de 22
Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2026 com o Bloco Coruja por Vitor Santos / AgNews

Vale lembrar que o episódio acontece logo após a maratona exaustiva do Carnaval 2026, onde Ivete enfrentou horas de trio e calor intenso em três estados diferentes. O susto atual traz à memória o que aconteceu em fevereiro de 2024, quando a cantora também precisou de cuidados hospitalares após a folia, sendo diagnosticada com pneumonia na época.

Por enquanto, não há um diagnóstico fechado ou previsão oficial de alta, mas a mensagem da equipe é de otimismo: "Ela está sendo acompanhada, passa bem e agradece o carinho e a preocupação de todos", informou a assessoria.

Leia mais

Imagem - Maya Massafera passa por novo procedimento no rosto e desabafa: 'Doeu muito'

Maya Massafera passa por novo procedimento no rosto e desabafa: 'Doeu muito'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) prometem onda de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) prometem onda de sorte

Imagem - Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Tags:

Cantora Ivete Sangalo Saúde Hospital

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo surge com rosto ferido em hospital e explica estado de saúde: 'Caí com tudo'

Ivete Sangalo surge com rosto ferido em hospital e explica estado de saúde: 'Caí com tudo'
Imagem - Empresa dona da Barbie e do Hot Wheels anuncia parque de diversões para competir com Disney e Universal

Empresa dona da Barbie e do Hot Wheels anuncia parque de diversões para competir com Disney e Universal
Imagem - Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

Por onde anda Valeria Zoppello? Veja como vive a ex-noiva de Dinho, dos Mamonas Assassinas

MAIS LIDAS

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
01

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
02

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’
03

Idosa que denunciou estupro em ônibus vê imagens de câmeras e reconhece motorista como suspeito: ‘ele é um monstro’

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
04

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos