Ivete Sangalo é internada em Salvador após mal-estar; saiba estado de saúde

Cantora de 53 anos deu entrada no hospital nesta quarta-feira (25)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14:54

Depois de arrastar multidões e não deixar ninguém parado nas ruas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, a cantora precisou apertar o botão de pausa. Ivete Sangalo, de 53 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira (25), no Hospital Aliança, na capital baiana, após sentir uma indisposição.

A notícia começou a ganhar força nas redes sociais depois que fãs notaram uma movimentação atípica na unidade de saúde. Para acalmar o público, a assessoria da artista confirmou a internação, mas garantiu que o cenário é de cautela e exames preventivos. Segundo a equipe de Ivete, ela teve uma "indisposição pontual" e seguiu para o hospital por mera orientação médica para realizar um check-up de rotina.

Vale lembrar que o episódio acontece logo após a maratona exaustiva do Carnaval 2026, onde Ivete enfrentou horas de trio e calor intenso em três estados diferentes. O susto atual traz à memória o que aconteceu em fevereiro de 2024, quando a cantora também precisou de cuidados hospitalares após a folia, sendo diagnosticada com pneumonia na época.