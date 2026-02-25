Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

30 anos depois, gravação da caixa-preta do voo dos Mamonas Assassinas volta a viralizar

Áudios com as últimas comunicações da aeronave reaparecem nas redes; exumação dos músicos integra projeto de memorial em Guarulhos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:20

30 anos após a tragédia, áudio da caixa-preta dos Mamonas Assassinas volta a viralizar
30 anos após a tragédia, áudio da caixa-preta dos Mamonas Assassinas volta a viralizar Crédito: Reprodução

Três décadas após a tragédia que interrompeu o auge da banda Mamonas Assassinas, o áudio da caixa-preta do voo que levava o grupo voltou a circular nas redes sociais, reacendendo debates e homenagens. Os trechos reúnem as comunicações finais entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo momentos antes da colisão da aeronave com a Serra da Cantareira, na Zona Norte da capital paulista.

O acidente ocorreu em 2 de março de 1996, quando o jatinho que trazia os músicos de Brasília caiu durante o procedimento de aproximação para pouso em Guarulhos. A investigação oficial, conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), analisou o conteúdo da caixa-preta e apontou fatores operacionais na etapa final do voo. Desde então, o material passou a ser utilizado como referência técnica em estudos sobre segurança aérea.

Mamonas Assassinas

Mamonas Assassinas por Reprodução
Dinho, do Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
Mamonas Assassinas por Reprodução
1 de 8
Mamonas Assassinas por Reprodução

Em 2026, a morte dos integrantes completa 30 anos. Estavam a bordo o vocalista Dinho, o guitarrista Bento Hinoto, o baixista Samuel Reoli, o tecladista Júlio Rasec e o baterista Sérgio Reoli. O caso permanece entre os episódios mais marcantes da história recente da música brasileira.

Como parte das ações que lembram a data, os corpos dos músicos foram exumados nesta semana no Cemitério Primaveras, na Região Metropolitana de São Paulo. A iniciativa faz parte da criação de um memorial no local. Segundo os responsáveis, parte das cinzas será destinada ao Jardim BioParque Memorial, onde cinco árvores serão plantadas em homenagem a cada integrante, enquanto os túmulos seguirão abertos à visitação de fãs e familiares.

Leia mais

Imagem - Bianca Andrade nega romance com Enaldinho e explica 'flagra' em reunião familiar

Bianca Andrade nega romance com Enaldinho e explica 'flagra' em reunião familiar

Imagem - Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Alice Wegmann com décor afetivo, obras de arte brasileiras e atmosfera de um hotel de luxo

Como é a mansão de Alice Wegmann com décor afetivo, obras de arte brasileiras e atmosfera de um hotel de luxo

Tags:

Mamonas Assassinas Morte

Mais recentes

Imagem - Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados

Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados
Imagem - Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal

Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal
Imagem - Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
02

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
03

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo

Imagem - Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito
04

Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito