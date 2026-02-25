OUÇA O ÁUDIO!

30 anos depois, gravação da caixa-preta do voo dos Mamonas Assassinas volta a viralizar

Áudios com as últimas comunicações da aeronave reaparecem nas redes; exumação dos músicos integra projeto de memorial em Guarulhos

Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:20

30 anos após a tragédia, áudio da caixa-preta dos Mamonas Assassinas volta a viralizar Crédito: Reprodução

Três décadas após a tragédia que interrompeu o auge da banda Mamonas Assassinas, o áudio da caixa-preta do voo que levava o grupo voltou a circular nas redes sociais, reacendendo debates e homenagens. Os trechos reúnem as comunicações finais entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo momentos antes da colisão da aeronave com a Serra da Cantareira, na Zona Norte da capital paulista.

O acidente ocorreu em 2 de março de 1996, quando o jatinho que trazia os músicos de Brasília caiu durante o procedimento de aproximação para pouso em Guarulhos. A investigação oficial, conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), analisou o conteúdo da caixa-preta e apontou fatores operacionais na etapa final do voo. Desde então, o material passou a ser utilizado como referência técnica em estudos sobre segurança aérea.

Em 2026, a morte dos integrantes completa 30 anos. Estavam a bordo o vocalista Dinho, o guitarrista Bento Hinoto, o baixista Samuel Reoli, o tecladista Júlio Rasec e o baterista Sérgio Reoli. O caso permanece entre os episódios mais marcantes da história recente da música brasileira.