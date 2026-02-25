Acesse sua conta
Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados

Pesquisa alemã mostra que aves identificam formas complexas sem treino, superando primatas em testes cognitivos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:00

Aves demonstram intuição geométrica inata, uma habilidade antes considerada exclusiva dos seres humanos Crédito: Freepik

A inteligência dos corvos acaba de ganhar um novo capítulo fascinante na ciência moderna. Pesquisadores da Universidade de Tübingen, na Alemanha, descobriram que essas aves possuem habilidades geométricas antes atribuídas apenas aos humanos.

O estudo revela que corvos conseguem identificar formas geométricas irregulares sem qualquer tipo de treinamento prévio. Essa descoberta eleva o patamar da sofisticação cognitiva das aves, surpreendendo a comunidade científica global.

Dessa forma, os cientistas utilizaram o experimento do "intruso" para testar os limites visuais dos animais. O resultado mostrou que os corvos-carniceiros dominam conceitos abstratos de forma espontânea e muito eficiente.

Como funcionou o teste do intruso

Durante os testes, as aves observaram uma tela com seis formas geométricas diferentes. Cinco imagens eram idênticas, mas a sexta era ligeiramente assimétrica ou torcida. O desafio era encontrar justamente essa peça única.

Surpreendentemente, os corvos identificaram quadriláteros irregulares independente de posição ou tamanho. Enquanto o acaso previa 16,7% de acerto, as aves atingiram taxas impressionantes de até 56,7% em suas escolhas rápidas.

Além disso, a análise detalhada sugere que essa é uma habilidade intrínseca dos animais. Isso significa que eles não aprenderam a tarefa durante o processo, mas já nasceram com esse senso visual aguçado, nato e bastante preciso.

Corvos vs primatas: um duelo de mentes

Um dos pontos mais curiosos da pesquisa foi a comparação direta com os babuínos. Embora sejam geneticamente próximos de nós, os macacos não conseguiram realizar a mesma tarefa, mesmo após passarem por treinos muito extensos.

Nesse sentido, os corvos demonstraram um senso único de geometria visual. Eles identificam anomalias baseando-se apenas em ângulos e comprimentos, mostrando facilidade especial com formas que apresentam simetria ou ângulos retos.

A importância da geometria para as aves

Especialistas acreditam que essa intuição geométrica possui raízes evolutivas muito profundas. Essa capacidade ajuda na orientação espacial, permitindo que as aves naveguem de forma eficiente em ambientes naturais complexos.

Ademais, a habilidade auxilia no reconhecimento de outros indivíduos do grupo. Identificar rostos humanos ou outros corvos depende da análise espacial entre elementos, como a exata distância entre os olhos e o bico da ave.

Como afirmou o pesquisador Andreas Nieder, em entrevista ao Sciencepost, essa descoberta "abre uma nova porta" para entendermos a inteligência. Afinal, as intuições geométricas são ferramentas biológicas poderosas que compartilhamos com outras espécies animais.

