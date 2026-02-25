Quem é o namorado de Gabriela Medvedovsky, a Juquinha de Três Graças

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:02
No ar como a policial Juquinha em Três Graças, a atriz Gabriela Medvedovsky tem chamado atenção não só pela personagem, mas também pela vida amorosa fora das telas. Diferentemente do romance vivido na novela, a artista mantém um relacionamento discreto longe dos holofotes.
O namorado da atriz é o economista argentino Pablo Porti. O relacionamento veio a público em janeiro deste ano, quando os dois foram fotografados caminhando de mãos dadas na zona sul do Rio de Janeiro após deixarem uma academia.
Gabriela Medvedovsky
Desde então, Gabriela tem optado por manter a relação com descrição. Ela raramente publica fotos ao lado do companheiro e evita comentar sobre o namoro em entrevistas ou nas redes sociais.
Pablo mora em Buenos Aires, mas costuma viajar ao Brasil para encontrar a atriz. Recentemente, o casal foi visto junto no show de Bad Bunny, em São Paulo, acompanhado de amigos.
Formado na área de econometria, ramo da economia que utiliza dados estatísticos para projeções e análises de mercado, Pablo mantém perfil fechado nas redes sociais e leva uma vida reservada. Fora do trabalho, demonstra interesse por esportes, trilhas e atividades ao ar livre.