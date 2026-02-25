Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o namorado de Gabriela Medvedovsky, a Juquinha de Três Graças

Atriz vive romance discreto com economista argentino

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:02

Gabriela Medvedovsky vive romance discreto com economista argentino fora de Três Graças
Gabriela Medvedovsky vive romance discreto com economista argentino fora de Três Graças Crédito: Reprodução/Instagram

No ar como a policial Juquinha em Três Graças, a atriz Gabriela Medvedovsky tem chamado atenção não só pela personagem, mas também pela vida amorosa fora das telas. Diferentemente do romance vivido na novela, a artista mantém um relacionamento discreto longe dos holofotes.

O namorado da atriz é o economista argentino Pablo Porti. O relacionamento veio a público em janeiro deste ano, quando os dois foram fotografados caminhando de mãos dadas na zona sul do Rio de Janeiro após deixarem uma academia.

Gabriela Medvedovsky

Gabriela Medvedovsky e Pablo Porti por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
Gabriela Medvedovsky por Reprodução
1 de 9
Gabriela Medvedovsky e Pablo Porti por Reprodução

Desde então, Gabriela tem optado por manter a relação com descrição. Ela raramente publica fotos ao lado do companheiro e evita comentar sobre o namoro em entrevistas ou nas redes sociais.

Pablo mora em Buenos Aires, mas costuma viajar ao Brasil para encontrar a atriz. Recentemente, o casal foi visto junto no show de Bad Bunny, em São Paulo, acompanhado de amigos.

Formado na área de econometria, ramo da economia que utiliza dados estatísticos para projeções e análises de mercado, Pablo mantém perfil fechado nas redes sociais e leva uma vida reservada. Fora do trabalho, demonstra interesse por esportes, trilhas e atividades ao ar livre.

Leia mais

Imagem - Quem é o namorado de Gabriela Medvedovsky, a Juquinha de Três Graças

Quem é o namorado de Gabriela Medvedovsky, a Juquinha de Três Graças

Imagem - BBB 26: fala de Solange Couto gera revolta após declaração sobre origem de Samira: ‘Não nasci de estupro’

BBB 26: fala de Solange Couto gera revolta após declaração sobre origem de Samira: ‘Não nasci de estupro’

Imagem - Nana Gouvêa revela que foi forçada a casar com o homem que a abusou na adolescência

Nana Gouvêa revela que foi forçada a casar com o homem que a abusou na adolescência

Tags:

Três Graças Gabriela Medvedovsky

Mais recentes

Imagem - Cientistas anunciam descobertas que mudam o que sabemos sobre o Império dos Maias

Cientistas anunciam descobertas que mudam o que sabemos sobre o Império dos Maias
Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
Imagem - Equipe de Solange Couto se pronuncia sobre fala da atriz: ‘Reafirmação de sua própria origem’

Equipe de Solange Couto se pronuncia sobre fala da atriz: ‘Reafirmação de sua própria origem’

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
02

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
03

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF