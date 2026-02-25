Acesse sua conta
Nana Gouvêa revela que foi forçada a casar com o homem que a abusou na adolescência

Atriz afirma que engravidou aos 16 anos e sofreu pressão familiar para oficializar a união

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:45

Nana Gouvêa revela que foi forçada a casar com o abusador aos 16 anos  Crédito: Reprodução

A atriz e modelo Nana Gouvêa usou as redes sociais para compartilhar um capítulo delicado de sua história pessoal. Aos 50 anos, ela contou que foi vítima de abuso quando era adolescente e que, após engravidar aos 16, acabou obrigada pelo pai a se casar com o agressor.

O relato foi publicado após a repercussão de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais envolvendo um caso de violência sexual contra uma menor. Ao comentar o tema, Nana afirmou que muitas meninas passam por situações semelhantes e não conseguem reagir ou denunciar.

Segundo a artista, a gravidez foi seguida de agressões e imposições familiares. Ela disse que não desejava o casamento, mas não teve escolha. Anos depois, já mãe de duas filhas, decidiu encerrar a relação, que descreveu como marcada por traições, abandono e episódios de violência psicológica.

A ex-participante da primeira edição da Casa dos Artistas, exibida pelo SBT, ganhou notoriedade nos anos 1990 e afirmou que só conseguiu recomeçar a vida ao se mudar para o Rio de Janeiro com apoio da mãe.

Atualmente morando nos Estados Unidos, Nana finalizou o desabafo dizendo que, apesar da passagem do tempo, casos de violência contra meninas continuam se repetindo e precisam ser debatidos.

Tags:

