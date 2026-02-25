Jorginho Ninja morre em Três Graças? Saiba o que acontece com o pai de Joélly

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:09
O clima vai ficar tenso em Três Graças. A partir dos próximos capítulos, a trama exibirá uma sequência dramática que culmina na morte de Jorginho (Juliano Cazarré), em cenas que prometem forte comoção.
Segundo os desdobramentos da história, o personagem acaba sendo morto por Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, após uma sucessão de acontecimentos que fogem do controle.
Três Graças: A comunidade da Chacrinha
Tudo começa quando a bolsa de Joélly (Alana Cabral) se rompe de forma inesperada, provocando uma corrida contra o tempo. O momento de desespero desencadeia uma série de confrontos intensos entre os personagens, elevando a tensão ao limite.
No meio do caos, Jorginho se envolve diretamente na situação, e o embate com Samira toma proporções irreversíveis. A sequência termina em tragédia, marcando uma virada decisiva na narrativa e impactando profundamente os rumos da novela.