Jorginho Ninja morre em Três Graças? Saiba o que acontece com o pai de Joélly

Reviravolta promete abalar os próximos capítulos da novela das nove

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:09

: Jorginho Ninja tem destino selado e morte promete abalar a novela Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima vai ficar tenso em Três Graças. A partir dos próximos capítulos, a trama exibirá uma sequência dramática que culmina na morte de Jorginho (Juliano Cazarré), em cenas que prometem forte comoção.

Segundo os desdobramentos da história, o personagem acaba sendo morto por Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos, após uma sucessão de acontecimentos que fogem do controle.

Tudo começa quando a bolsa de Joélly (Alana Cabral) se rompe de forma inesperada, provocando uma corrida contra o tempo. O momento de desespero desencadeia uma série de confrontos intensos entre os personagens, elevando a tensão ao limite.

No meio do caos, Jorginho se envolve diretamente na situação, e o embate com Samira toma proporções irreversíveis. A sequência termina em tragédia, marcando uma virada decisiva na narrativa e impactando profundamente os rumos da novela.

Tags:

