Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Babu bate boca com Ana Paula Renault e dispara: 'Não sou obrigado a seguir seu roteiro'

Climão tomou conta da casa após discussão acalorada entre os brothers nesta quarta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:40

Babu e Ana Paula  protagonizaram um bate-boca no almoço Crédito: Reprodução

O clima esquentou no Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (25). Babu Santana e Ana Paula Renault protagonizaram um bate-boca que movimentou a casa e repercutiu nas redes sociais.

A discussão começou após divergências sobre posicionamentos no jogo. Durante o embate, Babu rebateu críticas da sister e afirmou que não iria agir de acordo com as expectativas dela. “Não sou obrigado a seguir seu roteiro”, disparou o ator, elevando o tom da conversa.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 25
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Ana Paula não deixou barato e respondeu à altura, questionando a coerência do brother e acusando-o de mudar de postura conforme a conveniência. O diálogo rapidamente virou discussão, com troca de farpas e olhares atentos dos demais participantes.

O momento aumentou ainda mais a tensão na reta decisiva da semana, especialmente com o Paredão se aproximando. Nas redes, o público se dividiu entre apoiar Babu, que defendeu sua autonomia no jogo, e Ana Paula, conhecida pelo perfil combativo dentro da casa.

Leia mais

Imagem - 30 anos depois, gravação da caixa-preta do voo dos Mamonas Assassinas volta a viralizar

30 anos depois, gravação da caixa-preta do voo dos Mamonas Assassinas volta a viralizar

Imagem - Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

Como é a experiência no Morea, restaurante asiático que virou ‘hotspot’ gastronômico de Salvador

Imagem - Como é a mansão de Alice Wegmann com décor afetivo, obras de arte brasileiras e atmosfera de um hotel de luxo

Como é a mansão de Alice Wegmann com décor afetivo, obras de arte brasileiras e atmosfera de um hotel de luxo

Tags:

Reality Show bbb 26 big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados

Corvos passam em teste de Q.I que apenas humanos eram aprovados
Imagem - Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal

Quem é Rafael Olarra, o argentino apontado como suposto affair de Pedro Pascal
Imagem - Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

Campeão do BBB 24, Davi Brito reclama de falta de apoio da Globo: 'Virou as costas para mim'

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
02

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
03

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo

Imagem - Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito
04

Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito