BBB 26: Babu bate boca com Ana Paula Renault e dispara: 'Não sou obrigado a seguir seu roteiro'

Heider Sacramento
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:40
O clima esquentou no Big Brother Brasil 26 nesta quarta-feira (25). Babu Santana e Ana Paula Renault protagonizaram um bate-boca que movimentou a casa e repercutiu nas redes sociais.
A discussão começou após divergências sobre posicionamentos no jogo. Durante o embate, Babu rebateu críticas da sister e afirmou que não iria agir de acordo com as expectativas dela. “Não sou obrigado a seguir seu roteiro”, disparou o ator, elevando o tom da conversa.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
Ana Paula não deixou barato e respondeu à altura, questionando a coerência do brother e acusando-o de mudar de postura conforme a conveniência. O diálogo rapidamente virou discussão, com troca de farpas e olhares atentos dos demais participantes.
O momento aumentou ainda mais a tensão na reta decisiva da semana, especialmente com o Paredão se aproximando. Nas redes, o público se dividiu entre apoiar Babu, que defendeu sua autonomia no jogo, e Ana Paula, conhecida pelo perfil combativo dentro da casa.