Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Solicitação para emitir novo documento é dividida em três etapas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:15

Nova Carteira de Identidade Nacional
Nova Carteira de Identidade Nacional Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento que vai padronizar a forma como os brasileiros se identificam e deve substituir o Registro Civil (RG). Na Bahia, mais de 2,056 milhões de documentos foram emitidos em 15 meses. Pessoas interessadas podem incluir informações adicionais na Carteira de Identidade, desde que apresentem documentos originais ou cópias autenticadas. As informações que podem ser incluídas são:

- Tipo sanguíneo e fator Rh (com exame assinado por profissional da saúde)

- Número de Identificação Social (NIS), Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

- Cartão Nacional de Saúde (CNS)

- Título de Eleitor

- Identidade profissional de órgãos de classe (máximo de 3 registros)

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

- Certificado Militar (exceto identidade militar)

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

- Nome social, mediante solicitação por escrito

- Condição de saúde específica, com laudo médico

Importante: para incluir o nome social ou condição de saúde, é necessário verificar os requisitos no local de atendimento.

 Mas, afinal, até quando os brasileiros podem emitir o documento?

De acordo com o governo federal, o antigo RG continuará válido até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022. Ou seja, até lá, os brasileiros podem continuar usando a versão antiga da carteira de identidade. O CORREIO fez o passo a passo para retirar o novo documento. A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.

Confira abaixo como agendar o atendimento: 

Veja como solicitar CIN

1° Acessar o ba.gov.br por Captura de tela
Buscar por OBTER 1ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN por Captura de tela
3º Clicar na primeira opção: solicitar documento por Captura de tela
4° Escolher posto para agendar o serviço, depois escolher data e hora por Captura de tela
Se conseguir agendar, o usuário só precisa ir na data até o posto com os documentos em mãos. Depois acompanhar a entrega e voltar ao local para pegar o documento. Os cidadãos, no entanto, têm reclamado da falta de datas para o serviço por Captura de tela
1 de 5
1° Acessar o ba.gov.br por Captura de tela

Leia mais

Imagem - Benefícios sociais vão exigir nova carteira de identidade nacional; Entenda

Benefícios sociais vão exigir nova carteira de identidade nacional; Entenda

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil; confira ranking

Cidade baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil; confira ranking
Imagem - IPVA 2026: desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia

IPVA 2026: desconto de 15% é válido até esta quarta (25) na Bahia
Imagem - Quando começa a temporada de chuvas em Salvador?

Quando começa a temporada de chuvas em Salvador?

MAIS LIDAS

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
01

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - 'Não precisamos estar em evidência', disse desembargador que ganha R$ 384 mil, oito vezes mais que ministros do STF
02

'Não precisamos estar em evidência', disse desembargador que ganha R$ 384 mil, oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Itaú anuncia fim de agência na Região Metropolitana de Salvador e transfere mais de 22 mil clientes
03

Itaú anuncia fim de agência na Região Metropolitana de Salvador e transfere mais de 22 mil clientes

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
04

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF