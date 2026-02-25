SAC

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Solicitação para emitir novo documento é dividida em três etapas

Millena Marques

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:15

Nova Carteira de Identidade Nacional Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento que vai padronizar a forma como os brasileiros se identificam e deve substituir o Registro Civil (RG). Na Bahia, mais de 2,056 milhões de documentos foram emitidos em 15 meses. Pessoas interessadas podem incluir informações adicionais na Carteira de Identidade, desde que apresentem documentos originais ou cópias autenticadas. As informações que podem ser incluídas são:

- Tipo sanguíneo e fator Rh (com exame assinado por profissional da saúde)

- Número de Identificação Social (NIS), Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

- Cartão Nacional de Saúde (CNS)

- Título de Eleitor

- Identidade profissional de órgãos de classe (máximo de 3 registros)

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

- Certificado Militar (exceto identidade militar)

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

- Nome social, mediante solicitação por escrito

- Condição de saúde específica, com laudo médico

Importante: para incluir o nome social ou condição de saúde, é necessário verificar os requisitos no local de atendimento.

Mas, afinal, até quando os brasileiros podem emitir o documento?

De acordo com o governo federal, o antigo RG continuará válido até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022. Ou seja, até lá, os brasileiros podem continuar usando a versão antiga da carteira de identidade. O CORREIO fez o passo a passo para retirar o novo documento. A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.

Confira abaixo como agendar o atendimento: