Homem é preso após dizer que companheira passou mal e laudo apontar violência em morte na Bahia

Exame aponta lesão no baço; vítima tinha marcas de agressões antigas

Wendel de Novais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:52

Elizangela Cruz Santos Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (23), em Camaçari, na Grande Salvador, por suspeita de matar a companheira, Elizângela Cruz Santos, de 29 anos. O caso, inicialmente tratado como possível mal súbito pelo relato do companheiro de que a vítima teria passado mal, mas começou a ser investigado como feminicídio após a constatação de sinais de violência no corpo da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o Samu foi acionado durante a madrugada para atender uma ocorrência envolvendo uma mulher que, segundo o relato do companheiro, teria passado mal ao longo da noite e sido encontrada sem vida por volta das 3h. O suspeito afirmou que a companheira teria ingerido bebida alcoólica por três dias seguidos e não estaria se alimentando adequadamente.

A versão, porém, não condizia com o estado do corpo, que apresentava diversos hematomas aparentes. O exame necroscópico confirmou que a causa da morte foi hemorragia interna aguda consequente de uma lesão no baço. A perícia também apontou a presença de lesões antigas e múltiplas marcas roxas, indicando possíveis episódios anteriores de violência.

Na investigação, testemunhas relataram que Elizângela sofria agressões frequentes. Segundo esses relatos, ela já havia sido atacada outras vezes, tendo inclusive fraturado um braço e o maxilar em episódios anteriores. O homem negou ter cometido o feminicídio, mas admitiu ter agredido a companheira. Ele foi autuado em flagrante.

Em nota a Prefeitura de Jiquiriçá, na Bahia, de onde Elizângela é natural, lamentou a morte. "É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Jiquiriçá lamenta o falecimento de Elizângela Cruz Santos, popularmente conhecida como Zazá. Neste momento de dor e consternação, a administração municipal manifesta os mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade aos familiares e amigos”, publicou.