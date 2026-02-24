Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereador de Salvador apresenta moção de repúdio contra desfile que homenageou Lula no Rio de Janeiro

Político criticou ala sobre "neoconservadores" e afirma que apresentação foi ofensiva à fé cristã e aos valores familiares

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:41

Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula, foi rebaixada no Carnaval Carioca
Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula, foi rebaixada no Carnaval Carioca Crédito: Reprodução

O vereador Ricardo Almeida do partido Democrata Cristão (DC) protocolou, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), uma Moção de Repúdio contra o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro de 2026, é alvo de críticas do parlamentar devido à forma como retratou grupos conservadores e religiosos.

O ponto central do questionamento de Almeida é a ala intitulada “Neoconservadores em conserva”, onde integrantes desfilam dentro de latas cujos rótulos faziam alusão à “família tradicional”. Para o vereador, a encenação possui teor depreciativo e ataca diretamente a fé de milhões de brasileiros.

Em sua justificativa, o parlamentar afirmou que a Casa Legislativa deve manifestar "veemente reprovação" à maneira como os valores familiares e religiosos foram expostos. Ele ainda conclamou os poderes públicos a avaliarem possíveis consequências legais da apresentação.

Acadêmicos de Niterói

Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
1 de 28
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews

O documento apresentado à CMS sugere que o desfile pode ter ultrapassado os limites da liberdade de expressão, mencionando especificamente o artigo 20 da Lei nº 7.716/1989. O texto legal tipifica como crime a prática ou incitação à discriminação por motivo de religião.

O vereador defende que a situação seja analisada sob o aspecto jurídico pelas autoridades competentes para verificar se houve configuração de crime penal ou violação de direitos constitucionais durante a passagem da escola pela Sapucaí.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mais de 90 cidades baianas terão internet de alta qualidade e melhor sinal de celular; veja a lista

Sem celular e com escolta: como será o tribunal do júri do caso de Mãe Bernadete

Lula inelegível em 2026? TSE julga se desfile de Carnaval foi propaganda antecipada

Celular vai ficar mais caro? Brasil aumenta imposto de importação de mais de mil produtos

Faculdades particulares vão proibir celulares em salas de aula da graduação e da pós

Tags:

Lula Vereador Acadêmicos de Niterói Político

Mais recentes

Imagem - Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores
Imagem - Salvador tem três apostas premiadas com mais de R$ 80 mil na Mega-Sena 2976

Salvador tem três apostas premiadas com mais de R$ 80 mil na Mega-Sena 2976
Imagem - Veja quais bairros de Salvador já tiveram o abastecimento de água retomado

Veja quais bairros de Salvador já tiveram o abastecimento de água retomado

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)
01

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

Imagem - Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes
02

Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes

Imagem - Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento
03

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora
04

Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora