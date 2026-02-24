TRETA EM CONSERVA

Vereador de Salvador apresenta moção de repúdio contra desfile que homenageou Lula no Rio de Janeiro

Político criticou ala sobre "neoconservadores" e afirma que apresentação foi ofensiva à fé cristã e aos valores familiares

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:41

Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula, foi rebaixada no Carnaval Carioca Crédito: Reprodução

O vereador Ricardo Almeida do partido Democrata Cristão (DC) protocolou, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), uma Moção de Repúdio contra o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro de 2026, é alvo de críticas do parlamentar devido à forma como retratou grupos conservadores e religiosos.

O ponto central do questionamento de Almeida é a ala intitulada “Neoconservadores em conserva”, onde integrantes desfilam dentro de latas cujos rótulos faziam alusão à “família tradicional”. Para o vereador, a encenação possui teor depreciativo e ataca diretamente a fé de milhões de brasileiros.

Em sua justificativa, o parlamentar afirmou que a Casa Legislativa deve manifestar "veemente reprovação" à maneira como os valores familiares e religiosos foram expostos. Ele ainda conclamou os poderes públicos a avaliarem possíveis consequências legais da apresentação.

Acadêmicos de Niterói 1 de 28

O documento apresentado à CMS sugere que o desfile pode ter ultrapassado os limites da liberdade de expressão, mencionando especificamente o artigo 20 da Lei nº 7.716/1989. O texto legal tipifica como crime a prática ou incitação à discriminação por motivo de religião.