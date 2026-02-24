Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é morto e duas pessoas ficam feridas após ataque em destino turístico da Bahia

Casa da vítima foi invadida durante a madrugada em Maraú

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:42

Rodrigo Santos Maciel
Rodrigo Santos Maciel Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem foi morto a tiros na cidade de Maraú, no litoral sul da Bahia, durante uma invasão residencial. O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira (23) e deixou outras duas pessoas feridas.

A vítima foi identificada como Rodrigo Santos Maciel. Ele estava dentro da própria casa, na localidade de Itaipu de Fora, quando quatro homens armados invadiram o imóvel. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo foi alvejado pelos suspeitos e morreu no local.

Maraú

Península de Maraú por Reprodução
Península de Maraú por Reprodução
Península de Maraú fica no litoral sul da Bahia por Imagem: Camacho por ai | Shutterstock
Barra Grande é um distrito de Maraú, no sul da Bahia por Divulgação/Prefeitura de Maraú
Barra Grande é um distrito de Maraú, no sul da Bahia por Divulgação/Prefeitura de Maraú
Maraú por Visite Arraial D'Ajuda/Reprodução e Divulgação.
maraú por Darlim Santos/Divulgação/Prefeitura
Taipu de Fora, na Península de Maraú por Reprodução/ Tripadvisor
Taipu de Fora, na Península de Maraú por Reprodução/ Aventuras pelo Mundo
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
Praia de Taipu de Fora por Reprodução
Taipu de Fora por Reprodução
1 de 14
Península de Maraú por Reprodução

Uma mulher que também estava na residência foi atingida por disparos, socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico.

Após a invasão, os suspeitos entraram em uma segunda residência, próxima à primeira, e atiraram contra outro homem. A vítima também foi socorrida pelo Samu e levada para uma unidade de saúde.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Maraú. A motivação, a autoria e as demais circunstâncias do crime seguem sendo apuradas.

Mais recentes

Imagem - Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores

Mais de 20 apostas da Bahia ganham prêmio na Lotofácil 3620; veja valores
Imagem - Salvador tem três apostas premiadas com mais de R$ 80 mil na Mega-Sena 2976

Salvador tem três apostas premiadas com mais de R$ 80 mil na Mega-Sena 2976
Imagem - Veja quais bairros de Salvador já tiveram o abastecimento de água retomado

Veja quais bairros de Salvador já tiveram o abastecimento de água retomado

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)
01

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

Imagem - Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes
02

Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes

Imagem - Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento
03

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora
04

Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora