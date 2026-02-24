VIOLÊNCIA

Homem é morto e duas pessoas ficam feridas após ataque em destino turístico da Bahia

Casa da vítima foi invadida durante a madrugada em Maraú

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20:42

Um homem foi morto a tiros na cidade de Maraú, no litoral sul da Bahia, durante uma invasão residencial. O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira (23) e deixou outras duas pessoas feridas.

A vítima foi identificada como Rodrigo Santos Maciel. Ele estava dentro da própria casa, na localidade de Itaipu de Fora, quando quatro homens armados invadiram o imóvel. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo foi alvejado pelos suspeitos e morreu no local.

Uma mulher que também estava na residência foi atingida por disparos, socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para atendimento médico.

Após a invasão, os suspeitos entraram em uma segunda residência, próxima à primeira, e atiraram contra outro homem. A vítima também foi socorrida pelo Samu e levada para uma unidade de saúde.