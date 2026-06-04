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Animais roubados de fazenda na Bahia são encontrados pela polícia em outra propriedade rural

Animais foram reconhecidos pelo proprietário

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:38

Animais haviam sido roubados na Bahia
Animais haviam sido roubados na Bahia Crédito: Divulgação

Sete caprinos que haviam sido furtados na zona rural do município de Conceição do Coité, na região Nordeste da Bahia, foram recuperados na quarta-feira (3). Donos de fazenda da região registraram boletins de ocorrência relatando sucessivos furtos em suas propriedades rurais há seis meses. 

Durante o aprofundamento das investigações, policiais realizaram diligências e identificaram animais com características compatíveis com as descritas pelas vítimas.

Com a autorização do proprietário, foi realizada a conferência do rebanho, ocasião em que sete caprinos foram reconhecidos por uma das vítimas como sendo de sua propriedade. As características previamente informadas foram confirmadas no local.

Questionado pelos investigadores, o homem declarou ter recolhido os animais, alegando que eles estavam soltos e invadindo sua propriedade, causando prejuízos ao consumir sua plantação de palma. Com a nova recuperação, a Operação Campo Seguro já contabiliza 11 caprinos recuperados na região. 

Os animais foram devolvidos, enquanto as informações obtidas serão utilizadas para dar continuidade às apurações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e localizar os demais animais subtraídos.

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