Animais roubados de fazenda na Bahia são encontrados pela polícia em outra propriedade rural

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Maysa Polcri
Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:38
Sete caprinos que haviam sido furtados na zona rural do município de Conceição do Coité, na região Nordeste da Bahia, foram recuperados na quarta-feira (3). Donos de fazenda da região registraram boletins de ocorrência relatando sucessivos furtos em suas propriedades rurais há seis meses.
Durante o aprofundamento das investigações, policiais realizaram diligências e identificaram animais com características compatíveis com as descritas pelas vítimas.
Com a autorização do proprietário, foi realizada a conferência do rebanho, ocasião em que sete caprinos foram reconhecidos por uma das vítimas como sendo de sua propriedade. As características previamente informadas foram confirmadas no local.
Questionado pelos investigadores, o homem declarou ter recolhido os animais, alegando que eles estavam soltos e invadindo sua propriedade, causando prejuízos ao consumir sua plantação de palma. Com a nova recuperação, a Operação Campo Seguro já contabiliza 11 caprinos recuperados na região.
Os animais foram devolvidos, enquanto as informações obtidas serão utilizadas para dar continuidade às apurações, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e localizar os demais animais subtraídos.