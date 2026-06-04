CRIME

Animais roubados de fazenda na Bahia são encontrados pela polícia em outra propriedade rural

Animais foram reconhecidos pelo proprietário

Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 14:38

Animais haviam sido roubados na Bahia Crédito: Divulgação

Sete caprinos que haviam sido furtados na zona rural do município de Conceição do Coité, na região Nordeste da Bahia, foram recuperados na quarta-feira (3). Donos de fazenda da região registraram boletins de ocorrência relatando sucessivos furtos em suas propriedades rurais há seis meses.

Durante o aprofundamento das investigações, policiais realizaram diligências e identificaram animais com características compatíveis com as descritas pelas vítimas.

Com a autorização do proprietário, foi realizada a conferência do rebanho, ocasião em que sete caprinos foram reconhecidos por uma das vítimas como sendo de sua propriedade. As características previamente informadas foram confirmadas no local.

Questionado pelos investigadores, o homem declarou ter recolhido os animais, alegando que eles estavam soltos e invadindo sua propriedade, causando prejuízos ao consumir sua plantação de palma. Com a nova recuperação, a Operação Campo Seguro já contabiliza 11 caprinos recuperados na região.