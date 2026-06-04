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Cheiros de café, perfume e produtos de limpeza causam enjoo? Entenda o que pode estar por trás disso

Sistema olfativo possui forte conexão com áreas cerebrais relacionadas à memória, emoções e respostas comportamentais; alterações podem ter repercussões físicas e emocionais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 15:41

Estudo revela conexão curiosa entre nojo de cheiros e pensamentos autoritários
Cheiros de café, perfume e produtos de limpeza causam enjoo? Entenda o que pode estar por trás disso Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas pessoas conseguem perceber aromas que passam despercebidos para quase todos. O cheiro do café recém passado, de um perfume no elevador ou de produtos de limpeza. Quando essa sensibilidade olfativa aumentada começa a parecer mais intensa que o habitual e causar desconforto, ela recebe o nome de hiperosmia.

Apesar de muitas vezes ser vista como uma habilidade ou vantagem, a condição nem sempre é positiva. Em alguns casos, a exposição a determinados odores pode provocar náuseas, dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, desconforto importante e limitação das atividades do dia a dia. 

“Quando o olfato fica mais sensível do que o habitual, situações simples podem se tornar desconfortáveis. O paciente pode começar a evitar ambientes, alimentos ou atividades por causa dos odores, e isso passa a interferir diretamente na qualidade de vida”, explica o otorrinolaringologista Alexandre Kumagai, do Hospital Paulista. 

O olfato vai muito além de sentir cheiros

O sistema olfatório possui forte conexão com áreas cerebrais relacionadas à memória, emoções e respostas comportamentais. Por isso, alterações olfativas podem ter repercussões físicas e emocionais.

 A hiperosmia pode estar associada a diferentes situações clínicas, entre elas:

  • enxaqueca, especialmente durante crises ou períodos de sensibilidade aumentada
  • alterações hormonais, incluindo gestação
  • uso de alguns medicamentos
  • doenças neurológicas específicas
  • quadros inflamatórios das vias aéreas superiores
  • fatores emocionais e estados de hipervigilância sensorial 

“O desconforto provocado pelos odores é real. Em algumas pessoas, a exposição a determinados cheiros pode desencadear náusea, cefaleia, mal-estar e até sensação subjetiva de dificuldade respiratória durante episódios de maior ansiedade”, destaca o especialista. 

Quando o cheiro se transforma em um gatilho 

O impacto da hiperosmia não é apenas físico, mas pode afetar a qualidade de vida das pessoas, que com o tempo, podem passam a antecipar situações desconfortáveis e evitar locais como restaurantes, transporte público, consultórios, academias, elevadores ou ambientes com perfumes intensos e produtos aromatizados.

Esse comportamento pode gerar limitação social e aumentar o estresse relacionado aos sintomas. “Nem sempre o paciente percebe que o olfato está influenciando sua rotina. Muitas vezes ele tenta se adaptar sozinho, mas quando existe prejuízo alimentar, social ou emocional, é importante investigar”, comenta o médico. 

Sinais de alerta: quando procurar avaliação

Vale buscar avaliação médica quando a sensibilidade a cheiros:

  • surge de forma súbita
  • vem acompanhada de dor de cabeça frequente
  • causa náuseas ou vômitos
  • interfere na alimentação
  • provoca ansiedade importante
  • está associada a alterações do paladar
  • ocorre junto com obstrução nasal ou sintomas nasossinusais
  • persiste por semanas ou meses
  • altera a rotina ou a qualidade de vida

O que pode ajudar?

O tratamento depende da causa identificada. Em alguns casos, o controle da condição de base reduz a hipersensibilidade olfativa. Situações relacionadas à enxaqueca podem exigir acompanhamento neurológico. Quando há repercussão emocional importante, suporte psicológico também pode ser útil. 

Algumas medidas práticas podem ajudar, como:

  • reduzir exposição a odores desencadeadores quando possível
  • manter ambientes ventilados
  • preferir produtos com menor carga de fragrância
  • registrar situações associadas aos sintomas
  • procurar avaliação médica especializada
  • cuidar do sono, estresse e saúde emocional 

A hiperosmia pode parecer apenas uma característica individual, mas quando passa a gerar desconforto persistente, náuseas ou limitação da rotina, merece investigação. Entender o problema é o primeiro passo para buscar alívio e evitar que a sensibilidade excessiva comprometa a rotina. 

“Perceber cheiros de forma mais intensa não é exagero nem ‘frescura’. Quando existe impacto na vida diária, o sintoma precisa ser avaliado”, conclui o especialista. O tratamento depende da causa identificada. Em alguns casos, controlar a condição de base já reduz a hipersensibilidade.

Quando há relação com enxaqueca, por exemplo, o acompanhamento neurológico pode ser essencial. Se houver componente emocional importante, apoio psicológico também pode fazer diferença. 

Entre as estratégias que podem ajudar estão:

  • evitar exposição a cheiros desencadeadores sempre que possível
  • manter ambientes ventilados
  • preferir produtos sem fragrância forte
  • anotar situações em que os sintomas aparecem
  • buscar avaliação com otorrinolaringologista, neurologista ou clínico
  • cuidar da saúde emocional, sono e estresse

A hiperosmia pode parecer um detalhe, mas quando passa a gerar enjoo, desconforto e medo de cheiros comuns, deixa de ser apenas uma característica sensorial. Entender o problema é o primeiro passo para buscar alívio e evitar que a sensibilidade excessiva comprometa a rotina. “Perceber cheiros de forma mais intensa não é frescura nem exagero. É um sintoma que merece investigação, principalmente quando começa a limitar a vida da pessoa”, conclui. 

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