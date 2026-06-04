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Suspeito é preso por tentar matar homem em briga por carregador na Bahia

Homem de 44 anos teve mandado de prisão preventiva cumprido na cidade de Cravolândia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:20

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso nesta quinta-feira (4) na cidade de Cravolândia, no centro-sul da Bahia, suspeito de tentativa de homicídio no município de Jiquiriçá, a cerca de 47 quilômetros de onde foi localizado. Segundo as investigações, em fevereiro deste ano, o suspeito invadiu uma fazenda e tentou matar um homem com um facão. A briga teria sido motivada pela cobrança de um carregador de celular emprestado. 

O crime foi registrado em 12 de fevereiro, em uma propriedade rural de Jiquiriçá. O suspeito estaria embriagado no momento da invasão. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial (DT/Jiquiriçá), com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste) da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus).

Com o cumprimento do mandado, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Ubaíra, o homem foi submetido aos exames de praxe no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanece à disposição da Justiça.

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