Hipoglicemia: 10 mitos e verdades sobre a 'queda de açúcar'

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Perla Ribeiro
Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:58
Apesar de ser um problema relativamente comum, a hipoglicemia, conhecida popularmente como “queda de açúcar”, é frequentemente banalizada ou confundida com outras condições, o que pode atrasar o diagnóstico e aumentar os riscos à saúde. “A hipoglicemia pode parecer algo simples, mas quando não é identificada e tratada corretamente, pode levar a quadros graves, como convulsões, arritmias e até perda de consciência”, alerta o endocrinologista e pesquisador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Ramon Marcelino.
A condição ocorre quando a concentração de glicose (principal fonte de energia do corpo humano) cai abaixo do normal, geralmente inferior a 70 mg/dL. Essa queda pode causar sintomas como tremores, tontura, fraqueza, palpitações e suor excessivo. “Embora seja mais comum entre pessoas com diabetes em uso de insulina ou outros medicamentos, a hipoglicemia também pode acontecer em quem não tem a doença, especialmente após cirurgia bariátrica, jejum prolongado ou uso de determinados fármacos, e precisa ser tratada corretamente”, explica o especialista.
Pesquisas sobre o tema vêm sendo desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Unicamp, e buscam compreender melhor as causas e mecanismos da hipoglicemia em adultos.
Entenda o que é mito e o que é verdade sobre a hipoglicemia
De acordo com o especialista, reconhecer os sinais precoces e buscar orientação médica é essencial para evitar complicações “Identificar a causa da hipoglicemia é o primeiro passo para tratar e prevenir novos episódios”, finaliza.