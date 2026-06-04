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Hipoglicemia: 10 mitos e verdades sobre a 'queda de açúcar'

Especialista explica que, quando não é identificada e tratada corretamente, a hipoglicemia pode levar a quadros graves

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:58

Exame para medir a glicemia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar de ser um problema relativamente comum, a hipoglicemia, conhecida popularmente como “queda de açúcar”, é frequentemente banalizada ou confundida com outras condições, o que pode atrasar o diagnóstico e aumentar os riscos à saúde. “A hipoglicemia pode parecer algo simples, mas quando não é identificada e tratada corretamente, pode levar a quadros graves, como convulsões, arritmias e até perda de consciência”, alerta o endocrinologista e pesquisador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Ramon Marcelino.

A condição ocorre quando a concentração de glicose (principal fonte de energia do corpo humano) cai abaixo do normal, geralmente inferior a 70 mg/dL. Essa queda pode causar sintomas como tremores, tontura, fraqueza, palpitações e suor excessivo. “Embora seja mais comum entre pessoas com diabetes em uso de insulina ou outros medicamentos, a hipoglicemia também pode acontecer em quem não tem a doença, especialmente após cirurgia bariátrica, jejum prolongado ou uso de determinados fármacos, e precisa ser tratada corretamente”, explica o especialista.

Pesquisas sobre o tema vêm sendo desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Unicamp, e buscam compreender melhor as causas e mecanismos da hipoglicemia em adultos.

Entenda o que é mito e o que é verdade sobre a hipoglicemia

1. Sentir tremores, tontura ou fraqueza sempre significa baixa de açúcar no sangue.

MITO: Esses sintomas também podem acontecer por pressão baixa, desidratação, ansiedade ou até uso de certos remédios. Não é sempre sinal de hipoglicemia.



2. Qualquer doce serve para tratar a hipoglicemia.

MITO: O ideal é usar carboidratos de ação rápida, como suco de fruta ou refrigerante comum. “A regra do 15-15 ajuda: tomar 200 mL de suco ou refrigerante, esperar 15 minutos e medir novamente a glicemia. Comer doce em excesso pode causar uma rápida subida e depois nova queda do açúcar no sangue”, orienta o médico.



3. Medir a glicemia na ponta do dedo já confirma o diagnóstico.

MITO: O teste capilar ajuda, mas a confirmação de hipoglicemia verdadeira deve ser feita com exame de sangue venoso, especialmente quando há sintomas como palpitações, suor excessivo, irritabilidade, ansiedade e dificuldade de concentração. “Em casos graves, pode haver desmaio, convulsão ou até coma”, enfatiza Marcelino.



4. A principal causa de hipoglicemia é ficar sem comer.

MITO: No Brasil, a causa mais comum é a hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica (dumping tardio). Nela, o açúcar dos doces entra muito rápido no sangue e logo depois cai de forma brusca, causando sintomas.



5. Medicamentos para emagrecer podem causar hipoglicemia.

VERDADE: mas é raro. As chamadas “canetas emagrecedoras” (análogos de GLP-1) raramente causam hipoglicemia sozinhas. Isso acontece em menos de 5% dos casos, geralmente quando usados junto com outros remédios. “Curiosamente, eles até ajudam a tratar a hipoglicemia pós-bariátrica. Os remédios que mais causam hipoglicemia são a insulina e os antidiabéticos mais antigos, como a gliclazida”, ressalta o endocrinologista.



6. Hipoglicemia não traz grandes riscos.

MITO: A glicemia baixa pode ser muito perigosa: aumenta o risco de acidentes, convulsões, arritmias, infarto e até comprometimento da memória e da cognição.



7. O teste de jejum prolongado pode durar até 3 dias sem comer.

VERDADE: Esse teste é feito em ambiente hospitalar, para investigar hipoglicemia em jejum. Hoje em dia ele costuma ser interrompido antes, mas antigamente podia durar até 72 horas.



8. Glicemia baixa pode ser sinal de tumor no pâncreas.

VERDADE: Alguns tumores chamados insulinomas produzem insulina em excesso, causando hipoglicemia, principalmente em jejum. O tratamento costuma ser feito com cirurgia.



9. Deficiências hormonais podem causar hipoglicemia.

VERDADE: A falta de hormônios como cortisol (insuficiência adrenal) ou hormônio do crescimento pode levar à hipoglicemia. A insuficiência adrenal é uma doença grave e precisa de diagnóstico e tratamento imediato.



10. Problemas genéticos podem causar hipoglicemia.

VERDADE: Pesquisas brasileiras mostraram que mutações no receptor de insulina podem causar hipoglicemia. “Esse tema vem sendo estudado no Hospital das Clínicas da USP, em parceria com a Unicamp, reunindo a maior casuística nacional sobre o assunto”, destaca Ramon Marcelino.

