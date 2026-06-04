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Hipoglicemia: 10 mitos e verdades sobre a 'queda de açúcar'

Especialista explica que, quando não é identificada e tratada corretamente, a hipoglicemia pode levar a quadros graves

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:58

Exame para medir a glicemia
Exame para medir a glicemia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar de ser um problema relativamente comum, a hipoglicemia, conhecida popularmente como “queda de açúcar”, é frequentemente banalizada ou confundida com outras condições, o que pode atrasar o diagnóstico e aumentar os riscos à saúde. “A hipoglicemia pode parecer algo simples, mas quando não é identificada e tratada corretamente, pode levar a quadros graves, como convulsões, arritmias e até perda de consciência”, alerta o endocrinologista e pesquisador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP,  Ramon Marcelino.

A condição ocorre quando a concentração de glicose (principal fonte de energia do corpo humano) cai abaixo do normal, geralmente inferior a 70 mg/dL. Essa queda pode causar sintomas como tremores, tontura, fraqueza, palpitações e suor excessivo. “Embora seja mais comum entre pessoas com diabetes em uso de insulina ou outros medicamentos, a hipoglicemia também pode acontecer em quem não tem a doença, especialmente após cirurgia bariátrica, jejum prolongado ou uso de determinados fármacos, e precisa ser tratada corretamente”, explica o especialista.

Pesquisas sobre o tema vêm sendo desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Unicamp, e buscam compreender melhor as causas e mecanismos da hipoglicemia em adultos.

Entenda o que é mito e o que é verdade sobre a hipoglicemia

  • 1. Sentir tremores, tontura ou fraqueza sempre significa baixa de açúcar no sangue.
    MITO: Esses sintomas também podem acontecer por pressão baixa, desidratação, ansiedade ou até uso de certos remédios. Não é sempre sinal de hipoglicemia.

  • 2. Qualquer doce serve para tratar a hipoglicemia.
    MITO: O ideal é usar carboidratos de ação rápida, como suco de fruta ou refrigerante comum. “A regra do 15-15 ajuda: tomar 200 mL de suco ou refrigerante, esperar 15 minutos e medir novamente a glicemia. Comer doce em excesso pode causar uma rápida subida e depois nova queda do açúcar no sangue”, orienta o médico.

  • 3. Medir a glicemia na ponta do dedo já confirma o diagnóstico.
    MITO: O teste capilar ajuda, mas a confirmação de hipoglicemia verdadeira deve ser feita com exame de sangue venoso, especialmente quando há sintomas como palpitações, suor excessivo, irritabilidade, ansiedade e dificuldade de concentração. “Em casos graves, pode haver desmaio, convulsão ou até coma”, enfatiza Marcelino.

  • 4. A principal causa de hipoglicemia é ficar sem comer.
    MITO: No Brasil, a causa mais comum é a hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica (dumping tardio). Nela, o açúcar dos doces entra muito rápido no sangue e logo depois cai de forma brusca, causando sintomas.

  • 5. Medicamentos para emagrecer podem causar hipoglicemia.
    VERDADE: mas é raro. As chamadas “canetas emagrecedoras” (análogos de GLP-1) raramente causam hipoglicemia sozinhas. Isso acontece em menos de 5% dos casos, geralmente quando usados junto com outros remédios. “Curiosamente, eles até ajudam a tratar a hipoglicemia pós-bariátrica. Os remédios que mais causam hipoglicemia são a insulina e os antidiabéticos mais antigos, como a gliclazida”, ressalta o endocrinologista.

  • 6. Hipoglicemia não traz grandes riscos.
    MITO: A glicemia baixa pode ser muito perigosa: aumenta o risco de acidentes, convulsões, arritmias, infarto e até comprometimento da memória e da cognição.

  • 7. O teste de jejum prolongado pode durar até 3 dias sem comer.
    VERDADE: Esse teste é feito em ambiente hospitalar, para investigar hipoglicemia em jejum. Hoje em dia ele costuma ser interrompido antes, mas antigamente podia durar até 72 horas.

  • 8. Glicemia baixa pode ser sinal de tumor no pâncreas.
    VERDADE: Alguns tumores chamados insulinomas produzem insulina em excesso, causando hipoglicemia, principalmente em jejum. O tratamento costuma ser feito com cirurgia.

  • 9. Deficiências hormonais podem causar hipoglicemia.
    VERDADE: A falta de hormônios como cortisol (insuficiência adrenal) ou hormônio do crescimento pode levar à hipoglicemia. A insuficiência adrenal é uma doença grave e precisa de diagnóstico e tratamento imediato.

  • 10. Problemas genéticos podem causar hipoglicemia.
    VERDADE: Pesquisas brasileiras mostraram que mutações no receptor de insulina podem causar hipoglicemia. “Esse tema vem sendo estudado no Hospital das Clínicas da USP, em parceria com a Unicamp, reunindo a maior casuística nacional sobre o assunto”, destaca Ramon Marcelino.

De acordo com o especialista, reconhecer os sinais precoces e buscar orientação médica é essencial para evitar complicações “Identificar a causa da hipoglicemia é o primeiro passo para tratar e prevenir novos episódios”, finaliza.

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