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Hospital de Salvador abre novas vagas para triagem de cirurgias; veja quem pode participar

Atendimentos acontecem a partir das 7h desta sexta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:34

Hospital de Salvador
Hospital Municipal de Salvador Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira (5), o Hospital Municipal de Salvador, localizado em Cajazeiras/Boca da Mata, realizará uma nova triagem para cirurgias eletivas de cirurgia geral (pequenas cirurgias). Os atendimentos acontecerão a partir das 7h, por ordem de chegada.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará 50 vagas para pessoas com idade entre 15 e 65 anos nesta ação.

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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO
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Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas por Arisson Marinho/CORREIO

Durante a triagem, serão avaliados pacientes com indicação para procedimentos relacionados a lesões de pele que necessitem de biópsia ou exérese, além de casos de lipoma, cisto sebáceo e cisto sinovial do punho.

A triagem será realizada por uma equipe especializada, responsável pela avaliação clínica e pelo encaminhamento dos pacientes aptos para a programação cirúrgica.

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A orientação é que os pacientes que já possuam exames laboratoriais ou de imagem, como ultrassonografias, apresentem a documentação no momento do atendimento para auxiliar na avaliação médica e agilizar o processo de encaminhamento.

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