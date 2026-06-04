Hospital de Salvador abre novas vagas para triagem de cirurgias; veja quem pode participar

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Elaine Sanoli
Publicado em 4 de junho de 2026 às 16:34
Nesta sexta-feira (5), o Hospital Municipal de Salvador, localizado em Cajazeiras/Boca da Mata, realizará uma nova triagem para cirurgias eletivas de cirurgia geral (pequenas cirurgias). Os atendimentos acontecerão a partir das 7h, por ordem de chegada.
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará 50 vagas para pessoas com idade entre 15 e 65 anos nesta ação.
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Durante a triagem, serão avaliados pacientes com indicação para procedimentos relacionados a lesões de pele que necessitem de biópsia ou exérese, além de casos de lipoma, cisto sebáceo e cisto sinovial do punho.
A triagem será realizada por uma equipe especializada, responsável pela avaliação clínica e pelo encaminhamento dos pacientes aptos para a programação cirúrgica.
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A orientação é que os pacientes que já possuam exames laboratoriais ou de imagem, como ultrassonografias, apresentem a documentação no momento do atendimento para auxiliar na avaliação médica e agilizar o processo de encaminhamento.