ATENÇÃO

Marinha faz alerta para ventos intensos de até 60 km/h em Salvador

Inmet emitiu alerta de queda de temperatura para a Bahia e mais 12 estados

Maysa Polcri

Publicado em 4 de junho de 2026 às 17:58

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos fortes, com intensidade de até 60 km/h, para a faixa litorânea do estado da Bahia, entre Porto Seguro e Salvador. O aviso é válido entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira (5).

Em Salvador, a frente fria já influencia as condições meteorológicas e mantém a previsão de chuva moderada a forte até sexta-feira (5). Apesar da perda gradual de intensidade do sistema no fim de semana, a expectativa é de que ainda ocorram pancadas de chuva isoladas entre sábado (6) e domingo (7).

Veja previsão do tempo até domingo (7) 1 de 5

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura em áreas da Bahia e de outros 12 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O aviso começou à meia-noite desta quinta-feira (4) e segue válido até as 12h de sábado (6).

Segundo o órgão, a passagem de uma frente fria pode provocar queda entre 3°C e 5°C nas temperaturas, com leve risco à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis ao frio.

Na Bahia, o alerta abrange municípios das regiões Centro-Sul, Centro-Norte, Sul, Nordeste Baiano, Vale São-Franciscano, Extremo Oeste e também a Região Metropolitana de Salvador.

Além da Bahia, o aviso inclui áreas de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

