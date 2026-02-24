Acesse sua conta
Sem celular e com escolta: como será o tribunal do júri do caso de Mãe Bernadete

Mais de dois anos após o crime, o julgamento tem início nesta terça-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 05:30

Mãe Bernadete
Mãe Bernadete foi assassinada em agosto de 2023 Crédito: Reprodução

julgamento do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete começa nesta terça-feira (24), no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, a partir das 8 horas. O júri popular é formado por sete cidadãos comuns sorteados, que decidirão se os réus são ou não culpados. Durante o decorrer do processo, os jurados são obrigados a ficar sem celular, proibidos de se comunicar e sob escolta do tribunal.

As regras fazem parte do funcionamento do Tribunal do Júri no Brasil, em que a decisão sobre culpa ou inocência não é tomada apenas por um juiz togado. Pessoas comuns, sorteadas para compor o chamado Conselho de Sentença, são responsáveis por responder aos “quesitos” — perguntas formuladas pelo juiz presidente sobre o crime e suas circunstâncias.

Nesta terça-feira (24), estarão no banco dos réus Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos, acusados pela execução de Mãe Bernadete. Arielson está preso preventivamente, já Marílio encontra-se foragido. Ambos respondem por homicídio qualificado - com motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima -, feminicídio e crimes correlatos. Mas, afinal, como funciona o tribunal de júri que definirá o futuro dos réus? 

Líder quilombola Mãe Bernadete foi morta há dois anos, em Simões Filho

Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete e segue foragido por Divulgação
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do crime por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete, durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete durante o sepultamento na Quinta dos Lázaros, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico, durante o velório da líder quilombola, em 2023 por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, local onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
1 de 11
Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução

O advogado criminalista Marcelo Duarte, especialista em Tribunal do Júri, explica que o recurso é utilizado em tipos de crimes específicos. "O júri popular é obrigatório para os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, como homicídio, induzimento ao suicídio, infanticídio, além dos crimes conexos quando julgados juntos", detalha. 

Como os jurados são escolhidos? 

Antes da formação do Conselho de Sentença, 25 jurados são sorteados a partir de uma lista anual de cidadãos alistados pelo juiz. No dia do julgamento, desses 25, sete são novamente sorteados para decidir o caso. Acusação e defesa podem recusar até três nomes cada, sem necessidade de justificativa.

Para integrar o júri, é preciso preencher alguns critérios, como alistamento eleitoral, idoneidade e idade mínima de 18 anos. "Em tese, qualquer pessoa que preencha os requisitos legais pode ser convocada como jurado, salvo hipóteses de impedimento, suspeição ou incompatibilidade", completa Marcelo Duarte. São considerados pessoas impedidas os parentes de alguma das partes, autoridades diretamente ligadas ao caso, entre outros. 

Um dos pontos mais rigorosos do júri é a chamada incomunicabilidade. “A partir do momento em que são sorteados para o Conselho de Sentença, os jurados ficam submetidos à regra da incomunicabilidade: não podem comunicar-se entre si nem com outras pessoas, nem manifestar opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa”, detalha o advogado. 

Na prática, isso significa que os jurados não podem usar celular, acessar notícias ou conversar sobre o caso durante a sessão. Se o julgamento se estender por mais de um dia, o juiz pode suspender os trabalhos e determinar que os jurados permaneçam resguardados, inclusive com eventual hospedagem organizada pelo tribunal, para preservar a imparcialidade. Nesse caso, os jurados são escoltados. 

Após os debates entre acusação e defesa, os jurados se reúnem na chamada “sala secreta”, onde votam de forma individual e sigilosa. O resultado é então comunicado pelo juiz. Cabe ao magistrado redigir a sentença e fixar a pena, em caso de condenação.

Julgamento

Maria Bernadete Pacífico, conhecida como Mãe Bernadete, foi morta no dia 17 de agosto de 2023, em casa, no Quilombo Pitanga dos Palmares. Ela estava com dois netos adolescentes, que foram retirados da sala pelos criminosos antes da execução da líder quilombola.

Após o assassinato, os homens levaram os celulares de Mãe Bernadete e dos netos. Sem acesso aos aparelhos, um dos adolescentes, Wellington, usou um computador com aplicativo de mensagens aberto para pedir socorro aos moradores da comunidade. Os suspeitos teriam chegado e deixado o local em uma motocicleta.

Tags:

Júri Popular mãe Bernadete Júri

