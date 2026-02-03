Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após acordo, família de Mãe Bernadete recebe indenização do governo baiano

Parte de programa de proteção do governo, liderança foi assassinada a tiros em Simões Filho, em 2023

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:55

Mãe Bernadete, líder quilombola
Mãe Bernadete, líder quilombola Crédito: Divulgação/Conaq

Os familiares da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, receberam uma indenização após firmarem um acordo com o Estado da Bahia pela morte da liderança, assassinada em agosto de 2023, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O valor pago não foi divulgado por conta de uma cláusula de confidencialidade.

O pagamento foi viabilizado por meio de um acordo administrativo firmado entre o governo estadual e a família, conduzido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). A solução ocorreu de forma extrajudicial, informou o governo baiano. 

Na ocasião em que foi assassinada, Mãe Bernadete estava sob proteção da Polícia Militar, por meio da própria SJDH, havia pelo menos dois anos, por conta de constantes ameaças que sofria. "Bernadete recebia ameaças de várias frentes, que foram intensificadas quando madeireiros ilegais passaram a ameaçá-la. Ela sempre deixou claro os riscos que corria e ficou sob o programa a pedido dela mesma", disse na ocasião o advogado da família.

Líder quilombola Mãe Bernadete foi morta há dois anos, em Simões Filho

Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete e segue foragido por Divulgação
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do crime por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete, durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa em homenagem à líder quilombola por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete durante o sepultamento na Quinta dos Lázaros, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório, em 2023 por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico, durante o velório da líder quilombola, em 2023 por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, local onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
1 de 11
Mãe Bernadete já havia denunciado as ameaças que sofria por Reprodução

De acordo com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, a negociação buscou evitar que os parentes enfrentassem um processo judicial prolongado, além de reafirmar a política estadual de proteção a defensores de direitos humanos.

“O acordo pretende amparar as vítimas diretas e indiretas da tragédia ocorrida. Sabemos que nada compensará a ausência de Mãe Bernadete para sua família, amigos e a sociedade, mas esperamos que este ato traga as condições para que a família possa se reorganizar diante do forte impacto dessa perda”, afirmou o secretário.

Para Jurandy Pacífico, sobrinho da líder quilombola, o acordo representa um gesto importante diante da perda sofrida pela família, especialmente pelo suporte direcionado aos parentes mais próximos.

“Não há como aliviar a dor profunda deixada por essas ausências [irmão e mãe]. Ainda assim, é significativo saber que o Governo da Bahia segue comprometido com a proteção da nossa família, sobretudo no que diz respeito à nossa segurança pessoal, em um contexto que ainda exige atenção e cuidado”, declarou.

Ele lembrou que a família já havia sofrido outro episódio violento em 2017, quando seu irmão, conhecido como Binho do Quilombo, também foi assassinado, deixando parentes sob sensação permanente de risco.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Julgamento de acusados de matar Mãe Bernadete é marcado dois anos após o crime

Pistola turca apreendida com atirador será periciada para confirmar se foi usada para matar Mãe Bernadete

Após prisão de atirador, polícia intensifica busca por último suspeito pela morte de Mãe Bernadete

Alvo de operação, suspeito de matar Mãe Bernadete é preso após fazer família refém

Família de Mãe Bernadete pede indenização de R$ 11,8 milhões por falhas do Estado

Homenagem à liderança quilombola

Além da indenização, os governos estadual e federal assumiram compromisso de realizar um ato público de homenagem e reconhecimento à trajetória de Mãe Bernadete, destacando sua atuação em defesa dos direitos humanos, da liberdade religiosa e da diversidade, além de sua contribuição para o fortalecimento da comunidade do Quilombo dos Palmares.

Crime e andamento do caso

Mãe Bernadete foi morta a tiros em 17 de agosto de 2023, dentro do território quilombola, em Simões Filho. As investigações apontaram que o crime estaria ligado a disputas territoriais e ao enfrentamento da líder contra o uso de áreas da comunidade por grupos criminosos associados ao tráfico de drogas.

Dois homens foram acusados pelo assassinato: Arielson da Conceição Santos, que está preso preventivamente, e Marílio dos Santos, considerado foragido. Ambos vão a júri popular por homicídio qualificado, em julgamento marcado para 24 de fevereiro deste ano.

Tags:

Indenização mãe Bernadete

Mais recentes

Imagem - PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas

PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas
Imagem - Empresário morre em acidente com motocicleta em estrada da Bahia

Empresário morre em acidente com motocicleta em estrada da Bahia
Imagem - Jovem é sequestrado e morto após mudar de cidade para trabalhar na Bahia

Jovem é sequestrado e morto após mudar de cidade para trabalhar na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa
01

Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa

Imagem - Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos
02

Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
03

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador